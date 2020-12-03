Полный автобус безмасочников остановил замминистра транспорта Вячеслав Невежин на остановке «Универмаг» в Бердске

Служебный транспорт перевозил рабочих предприятия. Организацию ждет проверка. Будут выяснены причины, почему водитель и его пассажиры не соблюдают масочный режим.

В ходе рейда по соблюдению масочного режима было выявлено не так уж много нарушений

Рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте прошел ранним утром 3 декабря на остановке «Универмаг» в Бердске. В нем участвовал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

В начале восьмого часа утра на остановке собрались общественники с плакатами с требованиями отменить транспортную реформу в Бердске.

-Все водители останутся без работы. Это сотни людей. Большая часть Бердска останется неохваченной автобусами. Низкопосадочные автобусы не могут ездить по бездорожью. Я живу в Юго-восточном микрорайоне, мы останемся без транспорта. Такси сразу повысит тариф. Дачи останутся без автобусов — там дорог нет. Они же будут ездить только по дорогам. Здесь они ездить не будут. Мы против. Тариф будет повышен. Люди не смогут ни работу уехать, ни приехать с нее. Автобусы будут ездить только по центру. Окраина города не будет охвачена,- высказала свою точку зрения Наталья Слесарева.

На остановку прибыли представители бердской горадминистрации и министерства транспорта и дорожного хозяйства, в том числе и замминистра Вячеслав Невежин, который сразу же начал проверять наличие масок на пассажирах и водителях в автобусах и маршрутках. На общение с общественниками у него не было времени. Вскоре последние покинули свои места.

Участниками рейда были выявлены несколько нарушений. Одного безмасочника, вышедшего на остановке, полицейский буквально заставил надеть маску. Тот какое-то время сопротивлялся, потом все же ее надел. Бердчанку, находившуюся в салоне автобуса, попросили выйти из него, и той пришлось надеть маску и только тогда вернуться в транспорт.

Рейд проходил чуть меньше часа. После его окончания Вячеслав Невежин сделал выводы:

-Конечно, ситуация изменилась, можно сказать, в лучшую сторону. Но продолжают выявляться факты проезда пассажиров без масок. Они единичные, у единичных водителей. Надо сказать, что ответственность в полной степени на водителях, которые не могут отказать пассажирам в перевозке. В целом по перевозчикам эта работа проводится, и результат, конечно, есть. Отдельные водители не требуют соблюдения масочного режима и, к сожалению, продолжают возить пассажиров без масок.

По нарушению масочного режима были остановлены четыре транспортных средства, где были единичные нарушения. С водителями проведена профилактическая беседа. Был остановлен служебный автобус с сотрудниками предприятия.

-Водитель служебного транспорта обязан соблюдать масочный режим. Выявлено, что в полном объеме пассажиры без масок и водитель тоже без маски. Будет проверка в отношении юрлица и будут выясняться причины несоблюдения масочного режима.

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