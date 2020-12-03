"Дети грязные настолько, что хочется помыть их": Выживают в семье с гулящей матерью-куртизанкой и трудягой-отцом 3 детей в Бердске

Сейчас мать живёт с молодым бойфрендом. Вместе они пьют по-черному. Отец вынужден поднимать троих детей сам. сообщают горожане в соцсетях.

Россияне все реже встречают семьи, где пренебрегают детьми

Кому нужны дети в неблагополучной семье, где мать гуляет и развлекается, а отец без устали трудится на работе? Такой вопрос обсудили жители Бердска в социальной группе "Подслушано Бердск".

- Вот не зря говорят: "Любовь зла". Хочу рассказать историю о своих соседях. Жили были муж с женой, родили троих ребятишек. Муж постарел, жена тоже изменилась. Сейчас он живёт один с тремя детьми, а она живёт с молодым бойфрендом. Пьют по-черному. Она ходит вообще странно одетая, все время в каких-то нарядах, как куртизанка. Сигарета постоянно во рту, пивко в руках! Так вот, я о детях... Дети грязные настолько, что хочется подойти и помыть их, постирать одежду. Мне их так жалко. Никому они не нужны. Отец замотан жизнью и тяжёлым трудом. Мать строит личную жизнь. За что? За что детям достались такие муки?! Говорят, родителей не выбирают, но а эти родители, зачем они такие нужны?! Не хотела бы я родиться в такой семье. Это были просто мысли вслух, переживания за чужую судьбу,- поделилась женщина в социальной сети.

Бердчане с сочувствием отнеслись к истории семьи. Многие даже высказались о том, как поступить в такой ситуации.

Мнения людей

Алиса Вольф пожелала всего лучшего, в первую очередь, детям.

- Остается только пожелать этим детям вылезти из дерьма и выбиться в люди. Вот они, зайки на лужайке,- высказалась Алиса Вольф.

Другая жительница Бердска подняла вопрос о любви и сказала, что чувства здесь ни при чем.

- При чём здесь любовь? Дети должны рождаться осмысленно, а не потому что "так надо". Такие детки потом "никому и не надо",- отметила Елена Паниванова.

Павел Шапкин и Ирина Сергеева с чувством жалости отнеслись к отцу.

- Отец работает не успевает небось, а грязь...Грязь с себя они потом смоют, как повзрослеют,- заявил Павел Шапкин.

- Очень здорово, что отец тянет детей. Прям памятник ему при жизни. Надеюсь детки подрастут и будут хорошими людьми. Будут счастливы,- отозвалась Ирина Сергеева.

Резюмировала и высказалась Любовь Журавлева.

- "Муж постарел, жена тоже", дети уже вырасти должны, как минимум сами мыться. Постирать может машинка-автомат. Очередной сказочный бред,- поделилась мнением Любовь Журавлева.

Напомним, что подобная история случалась и с матерью из Челябинска. Ее сын, сломавший руку, трехлетний Сережа и его сестра Ксения часто приходили в группу в детсад неумытые и в грязной одежде. Сотрудникам детского сада приходится самим ухаживать за малышами.

_________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/10/28/615615-deti-neumytye-i-v-gryaznoj-odezhde-brosaet-na-sestru-4-detej-rodnaya-mat-slomavshego-ruku-v-detsadu-3-letnego-serezhi-raisa-vozmushhena-klevetoj