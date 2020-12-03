Фашистский крест изъяли из посылки таможенники Новосибирска

Новосибирские таможенники изъяли из посылки фашистский крест

Очередной предмет с нацистской символикой обнаружили в посылке инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста.

Железный крест со свастикой прибыл из Китая в посылке, адресованной жителю Иркутской области.

Обнаружить подозрительный предмет помогла досмотровая техника, с применением которой осуществляется таможенный контроль перемещения международных почтовых отправлений.



Инспекторами таможенного поста в адрес получателя посылки направлен запрос с требованием представить документы, подтверждающие, что данный предмет не предназначен для пропаганды фашистской идеологии.Если гражданин документально подтвердит, что этот предмет ему нужен для проведения научных исследований, художественного творчества либо для подготовки материалов, осуждающих нацизм или излагающих исторические события, то крест ему отдадут. При отсутствии же таких документов, предмет с нацистской символикой будет возвращен обратно отправителю в Китай.Всего, с начала 2020 года, инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста был осуществлен контроль за пересылкой товаров более чем в 24 млн международных почтовых отправлениях.В случае задержания посылки таможней, в сервисе отслеживания по трек-номеру на сайте Почты России, появляется соответствующий статус. В случаях успешного прохождения таможенного контроля – статус «Выпущено таможней». Это значит, что посылка покинула место расположения таможенного органа и передана сотрудникам почты для доставки адресату.

Источник: Новосибирская таможня