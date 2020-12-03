Сколько сибиряков умерло в 2020 году в Новосибирской области и Бердске. Больше ли смертей в пандемию COVID-19, стало известно

Этот год оказался сложным не только для россиян, но и для всех жителей мира. Коронавирус беспощаден. Он уносит жизни дорогих нам людей, счет времени у медиков идет на секунды. ЗАГС региона назвал цифры об актах записей о смерти.

Названо число умерших в регионе в 2020 году

Сколько человек умерло в 2020 году, такой вопрос "Курьер. Среда. Бердск" задал ЗАГСу Новосибирской области. И получил ответ. Напомним, 2020-й год оказался сложным не только для россиян, но и для всех жителей мира. Коронавирус беспощаден. Он уносит жизни дорогих нам людей, счет времени у медиков идет на секунды.

Как стало известно, в 2019 году составлено 35 774 актов о смерти по всей Новосибирской области. В Бердске эта цифра равна 1403. А за 10 месяцев 2020 года в регионе составлено 33 102 акта о смерти. В Бердске - 1241. Если провести анализ, то получается, что каждый месяц в 2019году в среднем умирало 2891 сибиряков. В 2020 году эта цифра выросла до 3 310 человек. Это на 419 человек больше по региону.

В Бердске же в 2019 году в среднем смерть уносила 116 человек. В 2020 году этот показатель вырос до 124 человек в месяц.

Стоит отметить, что по данным оперативного штаба на 3 декабря в Бердске под медицинским наблюдением находится 1107 жителей города, 51 ребёнок. На сегодняшний день 9 новых пациентов с положительным COVID 19.

Всего в городе официально зарегистрировано 837 случаев. Во всей Новосибирской области выявлено 23 046 случаев COVID-19. Смертей от нового вируса зафиксировано 756.