Тело новорожденного младенца нашли в мусорном баке

Следователи работают по сообщению об обнаружении тела новорождённого

3 декабря 2020 года около 10 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела новорождённого ребёнка в мусорном баке у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

В настоящее время на месте работают следователи следственного отдела по Железнодорожному району и сотрудники полиции. С участием экспертов проводится осмотр места происшествия и тела ребёнка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Тело ребёнка будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Источник: zabaykalye.sledcom.ru