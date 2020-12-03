Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов

Зимовье жителей тайги начала нашей эры, богатое бытовыми и производственными предметами, исследовали археологи Сибирского федерального университета (СФУ). По их словам, им удалось установить ряд фактов, которые позволят лучше представить себе образ жизни древних охотников и рыболовов среднесибирской тайги.

Реконструировать образ жизни таежных жителей периода начала нашей эры позволили находки, сделанные в селище Шилка-13, расположенном в Казачинском районе Красноярского края, в южно-таежной подзоне Средней Сибири, в среднем течении Енисея.

"Рубеж эр — это время владычества хунну на просторах евразийских степей. В эту эпоху меняется расклад сил, и группы населения, не способные дать отпор миграционным волнам, вынуждены были уходить на периферию, в нашем случае — в тайгу, что отражается на изменениях материальной культуры. Скорее всего, жители этого селища – это автохтонное население, столкнувшееся с мигрантами на рубеже эр. Их взаимодействие друг с другом – одна из актуальных тем исследований", — рассказала старший научный сотрудник Лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Ксения Бирюлева.

В ходе работ археологи раскопали три однотипных жилища: по контуру небольшого углубления в земле возводился каркас, который перекрывался жердями и, по предположениям ученых, сверху закрывался кусками дерна с землей. Центром таких строений был очаг, располагавшийся так, чтобы с любой стороны к нему было легко подойти. По предположению ученых СФУ, вход в жилище находился с противоположной стороны от реки, а спальная зона — напротив входа, за очагом.

© Фото : пресс-служба СФУ

Расчитска котлована жилища № 2 селища Шилка-13

Ученые сопоставили характер найденных ими предметов быта с данными анализа костных останков животных, обнаруженных на территории раскопок. В результате археологи СФУ предположили, что селище было сезонным и строилось специально для зимовки в тайге. По-видимому, важным занятием обитателей селища были отлов соболей и бобров, представлявших большую промысловую и питательную ценность.

Одним из главных видов производственной деятельности древних поселенцев была обработка шкур , уверены археологи. На это указывают многочисленные скребки для отделения от шкуры подкожного жира и мышц — обломки керамических черепков с одним сточенным краем, обнаруженные внутри жилых помещений. На площадке у входа исследователи нашли множество других предметов, которые, по-видимому, являются бытовым мусором древней эпохи.

"Идентификация таких артефактов требует немалых усилий. Подчас понять, что мы имеем дело с орудием, а не с обычным камнем, возможно только в лаборатории, под микроскопом исследуя микроследы на поверхности. Поэтому мы стараемся собирать во время раскопок все камни, чтобы не упустить крупицы информации о хозяйственной жизни древних общин", — объяснила Бирюлева.

Средний Енисей был зоной переплетений культур, что проявлялось в быту: ученые обнаружили на полочке одного из жилищ бронзовый нож с ажурной рукоятью, которую венчает пара стилизованных грифонов. Такие изделия попадали в тайгу из более южных регионов, считают исследователи.

"Кроме прочего, наши находки показали и существование своеобразной таежной металлургии: анализ состава найденных образцов бронзы показал, что они образовались при переплавке готовых изделий. Плавили бронзовый лом в специальных глиняных чашках, которые называются льячками. Обломок такой льячки обнаружен нами на площадке рядом с одним из жилищ", — сообщила Ксения Бирюлева.

Проведенные исследования дали историкам много новой информации об образе жизни и способах деятельности древних таежных охотников и рыболовов и помогли поставить ряд новых вопросов, требующих дальнейших археологических изысканий.

Источник: РИА Новости