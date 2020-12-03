Гильза и две пули: убили лося два браконьера в Новосибирской области

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой полиции обнаружены останки дикого животного, гильза и две пули с деформациями от мелкокалиберного оружия

Государственным инспектором по охране животного мира на территории охотничьих угодий Коченевского района Новосибирской области, в 4 километрах от д. Троицк, было обнаружено место забоя лося. Инспектор сообщил о выявленном факте в отдел полиции ОМВД России по Коченевскому району.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой полиции обнаружены останки дикого животного, гильза и две пули с деформациями от мелкокалиберного оружия.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители в возрасте 50 лет и 51 года. Какие-либо соответствующие разрешительные документы и лицензии на отстрел лося у подозреваемых отсутствуют.

При обысках по местам жительства задержанных сотрудниками полиции обнаружено и изъято огнестрельное оружие, патроны, нож, а также около 70 килограммов мяса незаконно добытого дикого животного. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Установлено, что противоправными деяниями граждане причинили ущерб в размере 80 000 рублей.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по Коченевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф