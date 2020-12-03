03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Гильза и две пули: убили лося два браконьера в Новосибирской области

12:00 03.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Установлено, что противоправными деяниями граждане причинили ущерб в размере 80 000 рублей.

% name% title
В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой полиции обнаружены останки дикого животного, гильза и две пули с деформациями от мелкокалиберного оружия

Государственным инспектором по охране животного мира на территории охотничьих угодий Коченевского района Новосибирской области, в 4 километрах от д. Троицк, было обнаружено место забоя лося. Инспектор сообщил о выявленном факте в отдел полиции ОМВД России по Коченевскому району.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой полиции обнаружены останки дикого животного, гильза и две пули с деформациями от мелкокалиберного оружия.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители в возрасте 50 лет и 51 года. Какие-либо соответствующие разрешительные документы и лицензии на отстрел лося у подозреваемых отсутствуют.

При обысках по местам жительства задержанных сотрудниками полиции обнаружено и изъято огнестрельное оружие, патроны, нож, а также около 70 килограммов мяса незаконно добытого дикого животного. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Установлено, что противоправными деяниями граждане причинили ущерб в размере 80 000 рублей.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по Коченевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

браконьер охота охотник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как их наказать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов
12:45 03-12-2020
Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов
Скончались двое в страшном пожаре в больнице Москвы
12:38 03-12-2020
Скончались двое в страшном пожаре в больнице Москвы
По стопам отца: задумалась о политической карьере дочь Трампа
12:30 03-12-2020
По стопам отца: задумалась о политической карьере дочь Трампа
БердскБудет ли выплата 10 000 рублей семьям с детьми в декабре 2020, ответили в ПФР
12:23 03-12-2020
Будет ли выплата 10 000 рублей семьям с детьми в декабре 2020, ответили в ПФР
Новолуние и полнолуние в декабре 2020 года: Даты всех благоприятных дней в этом месяце
12:20 03-12-2020
Новолуние и полнолуние в декабре 2020 года: Даты всех благоприятных дней в этом месяце
«Мир скатится к катастрофе»: довел отношения США и Китая до состояния холодной войны Трамп. Что теперь делать Байдену? 1
12:15 03-12-2020
«Мир скатится к катастрофе»: довел отношения США и Китая до состояния холодной войны Трамп. Что теперь делать Байдену?
БердскПожурили: Какое наказание получил лицей №7 из-за нарушения правил ковид-безопасности в суде Бердска?
12:00 03-12-2020
Пожурили: Какое наказание получил лицей №7 из-за нарушения правил ковид-безопасности в суде Бердска?
Бердск«Поколение М»: Как помогут сохранить редких животных школьники Бердска?
12:00 03-12-2020
«Поколение М»: Как помогут сохранить редких животных школьники Бердска?
Гильза и две пули: убили лося два браконьера в Новосибирской области
12:00 03-12-2020
Гильза и две пули: убили лося два браконьера в Новосибирской области
Тело новорожденного младенца нашли в мусорном баке
11:56 03-12-2020
Тело новорожденного младенца нашли в мусорном баке