Бессмысленно ехать в Питер на новогодние праздники, закрыто всё: музеи, театры, общепит

По данным на 3 декабря, в Санкт-Петербурге выявили 133 288 случаев заболевания COVID-19. Умерли 5599 человек, вылечились 75 064 человека.

В новогодние праздники в Петербурге запретят посещение музеев и театров

Музеи, театры и концертные залы Санкт-Петербурга будут закрыты для посетителей с 30 декабря до 10 января. Все кафе и рестораны не будут работать с 30 декабря по 3 января, с 25 по 29 декабря заведения общепита смогут принимать гостей только с 19:00 до 06:00. Соответствующее постановление подписал в среду, 2 декабря, губернатор Александр Беглов, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Ограничения не будут касаться производственных столовых, служб доставки питания, работающих навынос компаний и тех точек общепита, которые находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС.

С 4 декабря в Санкт-Петербурге запретят посещать аквапарки и океанариумы. В тот же день приостановят деятельность музеев и выставок, находящихся в зданиях торговых центров.

Кроме того, постановление властей города не разрешает детям до 16 лет ходить на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

Всем городским организациям рекомендовано улучшить дезинфекцию контактных поверхностей в общественных местах. Требование касается также общественного транспорта и автомобилей такси.

Ранее в этот день Беглов назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 власти города будут ужесточать ограничительные меры.

По данным на 3 декабря, в Санкт-Петербурге выявили 133 288 случаев заболевания COVID-19. Умерли 5599 человек, вылечились 75 064 человека.