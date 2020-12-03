03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Скончались двое в страшном пожаре в больнице Москвы

12:38 03.12.2020 Фото: pixabay.com
0

В ходе тушения пожара спасли 27 рабочих, в ликвидации были задействованы 88 спасателей и 27 единиц техники.

% name% title
В Москве произошел пожар в больнице
Число погибших при пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы возросло до двух, человек сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Возгорание на площади в сто квадратных метров произошел в административном здании, расположенном на улице Дурова. Пожар произошел на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра.
Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Как уточнили позднее в МЧС, пострадавший умер в машине скорой помощи.
В ходе тушения пожара спасли 27 рабочих, в ликвидации были задействованы 88 спасателей и 27 единиц техники.
Поскольку корпус находится на реконструкции, больных внутри не было.
больница насмерть пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подожгли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Затратный метр: жилье может подорожать в 2021 году в России
14:14 03-12-2020
Затратный метр: жилье может подорожать в 2021 году в России
Хочет отсудить у футболистов 1 млн рублей избитый Кокориным и Мамаевым
14:00 03-12-2020
Хочет отсудить у футболистов 1 млн рублей избитый Кокориным и Мамаевым
Известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной
13:50 03-12-2020
Известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной
Как сыграли «Боруссия» - «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
13:46 03-12-2020
Как сыграли «Боруссия» - «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Жар и озноб: названы побочные эффекты вакцины от COVID
13:45 03-12-2020
Жар и озноб: названы побочные эффекты вакцины от COVID
Бердск"Дети грязные настолько, что хочется помыть их": Выживают в семье с гулящей матерью-куртизанкой и трудягой-отцом 3 детей в Бердске
13:43 03-12-2020
Бессмысленно ехать в Питер на новогодние праздники, закрыто всё: музеи, театры, общепит
13:30 03-12-2020
Бессмысленно ехать в Питер на новогодние праздники, закрыто всё: музеи, театры, общепит
Боль в животе - Гастрит? Причины и симптомы коварного заболевания
13:20 03-12-2020
Боль в животе - Гастрит? Причины и симптомы коварного заболевания
«Детей кормили размоченным хлебом, как собак»: откровения сотрудницы опеки из Новосибирской области
13:15 03-12-2020
«Детей кормили размоченным хлебом, как собак»: откровения сотрудницы опеки из Новосибирской области
Скончались 8 пациентов за сутки на 3 декабря в Новосибирской области: что о них известно
13:14 03-12-2020
Скончались 8 пациентов за сутки на 3 декабря в Новосибирской области: что о них известно