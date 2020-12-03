Скончались двое в страшном пожаре в больнице Москвы

В ходе тушения пожара спасли 27 рабочих, в ликвидации были задействованы 88 спасателей и 27 единиц техники.

В Москве произошел пожар в больнице

Число погибших при пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы возросло до двух, человек сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание на площади в сто квадратных метров произошел в административном здании, расположенном на улице Дурова. Пожар произошел на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра.

Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Как уточнили позднее в МЧС, пострадавший умер в машине скорой помощи.

В ходе тушения пожара спасли 27 рабочих, в ликвидации были задействованы 88 спасателей и 27 единиц техники.