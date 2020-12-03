Жар и озноб: названы побочные эффекты вакцины от COVID

Названы симптомы, которые могут возникать после вакцинации от COVID-19

Примерно каждый десятый пациент, который прививается первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса "Спутник V", может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту, а у 1,5% может заложить нос или запершить в горле, следует из памятки с рекомендациями, которую выдают вакцинируемым в Москве, с ней ознакомился корреспондент РИА Новости.

Согласно этой методичке, в большинстве случаев прививка переносится хорошо, однако при недомогании волноваться не стоит – это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. Тем, у кого появляется слабость, недомогание, общая усталость и тошнота, рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть.

У 5,7% пациентов может появляться ломота в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов.



"При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении агентства.

У 4,7% привившихся наблюдается боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Как правило, лечения не требуется, но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты. Почувствовать заложенность носа, насморк или першение в горле могут 1,5% вакцинируемых. Им рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи. У менее чем одного процента пациентов может участиться пульс или повыситься давление.

Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию "Спутником V", получают не только памятку с рекомендациями, но и сертификат о выполненной иммунизации.

В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет изготовлено в ближайшие несколько дней.

Россия к настоящему зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).

Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.

Источник: РИА Новости