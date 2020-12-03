03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Хочет отсудить у футболистов 1 млн рублей избитый Кокориным и Мамаевым

14:00 03.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Он обратился в суд спустя два года после инцидента.

% name% title
Потерпевший просит взыскать с Кокорина и Мамаева 1 млн рублей за моральный ущерб

В суде по иску назначена беседа на 14 декабря.
Виталий Соловчук, выступающий в качестве потерпевшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, направил в суд иск о взыскании со своих обидчиков 1 млн рублей в качестве морального ущерба. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием искового заявления.
"Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", - сказал источник. В суде по иску назначена беседа на 14 декабря.

3 августа Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, брату футболиста Александра Кокорина Кириллу и их знакомому Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому все трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ ("Побои"), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Защита футболистов обжалует приговор в кассационной инстанции.

Источник: ТАСС

драка компенсация футболист Павел Мамаев Александр Кокорин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выплатят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Затратный метр: жилье может подорожать в 2021 году в России
14:14 03-12-2020
Затратный метр: жилье может подорожать в 2021 году в России
Хочет отсудить у футболистов 1 млн рублей избитый Кокориным и Мамаевым
14:00 03-12-2020
Хочет отсудить у футболистов 1 млн рублей избитый Кокориным и Мамаевым
Известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной
13:50 03-12-2020
Известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной
Как сыграли «Боруссия» - «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
13:46 03-12-2020
Как сыграли «Боруссия» - «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Жар и озноб: названы побочные эффекты вакцины от COVID
13:45 03-12-2020
Жар и озноб: названы побочные эффекты вакцины от COVID
Бердск"Дети грязные настолько, что хочется помыть их": Выживают в семье с гулящей матерью-куртизанкой и трудягой-отцом 3 детей в Бердске
13:43 03-12-2020
Бессмысленно ехать в Питер на новогодние праздники, закрыто всё: музеи, театры, общепит
13:30 03-12-2020
Бессмысленно ехать в Питер на новогодние праздники, закрыто всё: музеи, театры, общепит
Боль в животе - Гастрит? Причины и симптомы коварного заболевания
13:20 03-12-2020
Боль в животе - Гастрит? Причины и симптомы коварного заболевания
«Детей кормили размоченным хлебом, как собак»: откровения сотрудницы опеки из Новосибирской области
13:15 03-12-2020
«Детей кормили размоченным хлебом, как собак»: откровения сотрудницы опеки из Новосибирской области
Скончались 8 пациентов за сутки на 3 декабря в Новосибирской области: что о них известно
13:14 03-12-2020
Скончались 8 пациентов за сутки на 3 декабря в Новосибирской области: что о них известно