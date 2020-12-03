Скинуться на Деда Мороза за 3500 рублей попросили в детсаду «Огонек» в Бердске. Родители возмущены "поборами"

Мама воспитанника возмутилась — у нее нет денег. Она считает, что поборами ущемляются права ребенка. Узнайте, что ответила заведующая детсадом.

Кто будет играть Деда Мороза?

На Деда Мороза собирают деньги в детсаду «Огонек» в Бердске, сообщила мама одного из воспитанников Настасья.

-Вот и начались очередные поборы в садике №28 "Огонек". Наша семья сейчас в очень трудной ситуации, я потеряла работу инженера по охране труда. Вынуждена была временно пойти мыть полы в аптеке. Висит ипотека за комнату, плюс одна воспитываю ребенка. В садике сбор денег: сад может предоставить Деда Мороза, цена вопроса 3500 рублей, сбор на воду и тетради, иначе ваш ребенок останется без воды и будет заниматься на листике. Это нормально при нынешней ситуации? Но нет у меня денег вообще. Почему идет ущемление прав ребенка, всегда пили кипяченую воду, сейчас только магазинную подавай. У нас все такие богатые? - негодовала Настасья.

По словам заведующей детсадом «Огонек» Елены Тюриной, никаких поборов в их детсаду нет. Воспитатели на новогодних утренниках своими силами будут играть сказочных персонажей, в том числе и Деда Мороза.

-Это решено. Никого не приглашаем, в том числе и операторов. Попытаемся провести онлайн-трансляцию для родителей. Это 100%. Вопрос рассматривался, но он ушел в небытие. Играть будут воспитатели, роли уже распределены, - отметила Елена Юрьевна.

Заведующая детсадом «Огонек» подчеркнула, что они не собирают с родителей никаких денег.

-Живем по-минимуму, как можем. Если тетради по программе, то по ним договариваются родители на собрании. Мы не собираем деньги. Я наказала давным-давно: никаких поборов в детсаду. Вода? У нас на кухне есть котел, в который наливается кипяченая вода. Воспитатель приходит и берет воду. Через два часа вода должна меняться. Выпили — налили новую.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", режим повышенной готовности в Новосибирской области продлён до 31 марта 2021 года. Все вечеринки под запретом. Праздновать новый год в общественных местах можно до 00.00 я января 2021 года. За неисполнение требований - бизнес оштрафуют. В детсадах утренники проведут. но без родителей. Снегурочками и Дедами Морозами будут работника детсада. Поз запретом традиционные фотосессии детей. в школах дискотек также не будет. Как пройдут елки в школах и детсадах Бердска - более подробно в нашем материале уже в ближайшее время.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" прокурор Бердска Роман Сивак, если родители не против, то нарушений нет. Те родители, которые не согласны с платой за Деда Мороза могут просто за него не платить.

Стоит отметить, что подобная история уже звучала на страницах «Курьер. Среда. Бердск» в 2017 году. Как рассказывала начальник отдела образования бердского УО Марина Вишневская, в детских садах все утренники проводятся своими силами, будут ли они приглашать артистов или захотят что-нибудь еще или папа захочет выступить — по желанию родителей решается на родительских комитетах.

В детском саду мужчины-сотрудники редкость, поэтому Деда Мороза обычно играет женщина, но некоторые родители против этого, поэтому выступают с предложениями, чтобы Дед Морозом был папа или приглашенный человек.

Как говорила Вишневская, детский сад не приглашает профессионала. Это могут сделать только родители, если у них есть такое рьяное желание, и сами они готовы за это заплатить, у детского сада средства на это не заложены.

Если в детском саду настаивают, чтобы Дед Мороз был приглашенный и за деньги, нужно встретится с руководством детского сада и обсудить ситуацию.

По мнению руководителя дошкольного учреждения, работник детского сада не может настаивать на приглашении профессионала. Должно учитываться мнение всех родителей, хотят они профессионала или нет. Нужно собраться и обговорить эту ситуацию.

_____________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.