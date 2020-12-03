Не может успокоиться: процесс подсчета голосов должен продолжаться, заявил Трамп

Трамп заявил, что процесс подсчета голосов должен продолжаться

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней.

"Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из законных бюллетеней не был подсчитан", - заявил Трамп в видео, которое он выложил в Twitter.

Полная версия обращения Трампа занимает 46 минут.



По заявлению Трампа, он "намерен защитить систему выборов".Трамп вновь обвинил демократов в махинациях на выборах президента. По его словам, он намерен "продемонстрировать огромное мошенничество и махинации" на выборах."Они (демократы) действовали так, как если бы они уже знали, какой будет результат. У них, похоже, все было обеспечено, что очень печально для нашей страны. Это все было очень, очень странно", - сказал Трамп.Трамп не признает поражения на выборах, на которых, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден. Юристы Трампа оспаривают результаты выборов в судах ряда штатов. До настоящего времени суды не подтвердили обвинения Трампа и не нашли данных о существенных нарушениях на выборах.