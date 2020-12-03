Кто сможет выйти на пенсию в 2021 году, рассказала Бибикова

Бибикова рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2021 году

Страховые пенсии по старости в 2021 году будут назначаться при соблюдении трёх условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и 21 пенсионного коэффициента. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Согласно действующему законодательству, страховые пенсии по старости в России назначаются при соблюдении трёх условий. Первое — это достижение пенсионного возраста, второе — наличие требуемого страхового стажа работы. Третье условие — наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов (баллов)», — пояснила сенатор.

Что касается возраста выхода на пенсию, то в 2021 году для мужчин он достигнет 61,5 года, для женщин — 56,5 года.

«Также в 2021 году для назначения пенсии потребуется 12 лет страхового стажа и 21 пенсионный коэффициент», — сказала парламентарий.

Елена Бибикова напомнила, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам с января 2021 года будут проиндексированы на 6,3%, в среднем — на тысячу рублей. Конкретный размер повышения выплат зависит от того, какую пенсию человек получал в этом году.

«То есть если, к примеру, в этому году человек получает 20 тысяч рублей, то 6,3% составит чуть больше, чем 1200 рублей; если пенсия меньше, например 15 тысяч рублей, то 6,3 процента — это около 900 рублей», — сообщила парламентарий.

Ранее Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете», что некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно. Планируется, что в конце декабря, пенсию за январь получат люди, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. Сумма будет начислена полностью — за весь январь.

Источник: pnp.ru