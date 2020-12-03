Коронавирус набирает обороты: 186 новых зараженных за сутки на 3 декабря в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 49 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 49 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 3 декабря в регионе выявлено 23 232 случая COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1 444 детей. 18 907 пациентов выздоровели (+154 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 80 лет, 80 лет, 97 лет и женщины в возрасте 47 лет и 63 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 764 человека.

В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 49 пациентов.

Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 867.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 525 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 944 180 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 343 жителя региона, 71 895 человек сняты с меднаблюдения.