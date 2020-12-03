03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Коронавирус набирает обороты: 186 новых зараженных за сутки на 3 декабря в Новосибирской области

13:11 03.12.2020 Фото: pixabay
0

В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 49 пациентов.

% name% title
В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 49 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 3 декабря в регионе выявлено 23 232 случая COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1 444 детей. 18 907 пациентов выздоровели (+154 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 80 лет, 80 лет, 97 лет и женщины в возрасте 47 лет и 63 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 764 человека.

В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 49 пациентов.

Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 867.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 525 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 944 180 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 343 жителя региона, 71 895 человек сняты с меднаблюдения.

коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите маску?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Затратный метр: жилье может подорожать в 2021 году в России
14:14 03-12-2020
Затратный метр: жилье может подорожать в 2021 году в России
Хочет отсудить у футболистов 1 млн рублей избитый Кокориным и Мамаевым
14:00 03-12-2020
Хочет отсудить у футболистов 1 млн рублей избитый Кокориным и Мамаевым
Известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной
13:50 03-12-2020
Известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной
Как сыграли «Боруссия» - «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
13:46 03-12-2020
Как сыграли «Боруссия» - «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Жар и озноб: названы побочные эффекты вакцины от COVID
13:45 03-12-2020
Жар и озноб: названы побочные эффекты вакцины от COVID
Бердск"Дети грязные настолько, что хочется помыть их": Выживают в семье с гулящей матерью-куртизанкой и трудягой-отцом 3 детей в Бердске
13:43 03-12-2020
Бессмысленно ехать в Питер на новогодние праздники, закрыто всё: музеи, театры, общепит
13:30 03-12-2020
Бессмысленно ехать в Питер на новогодние праздники, закрыто всё: музеи, театры, общепит
Боль в животе - Гастрит? Причины и симптомы коварного заболевания
13:20 03-12-2020
Боль в животе - Гастрит? Причины и симптомы коварного заболевания
«Детей кормили размоченным хлебом, как собак»: откровения сотрудницы опеки из Новосибирской области
13:15 03-12-2020
«Детей кормили размоченным хлебом, как собак»: откровения сотрудницы опеки из Новосибирской области
Скончались 8 пациентов за сутки на 3 декабря в Новосибирской области: что о них известно
13:14 03-12-2020
Скончались 8 пациентов за сутки на 3 декабря в Новосибирской области: что о них известно