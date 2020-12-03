5 защитных обрядов для дома от сглаза и нечистой силы для прочтения в декабре 2020 года

Эксперты предлагают познакомиться с проверенными методами защиты. Перед проведением любого обряда или ритуала важно очистить энергетику дома, чтобы в нем не было места злу и неприятностям.

Защита своего жилища в зимний период считалась важным делом, ведь домовые засыпали до весны, а зло никуда не исчезало

В декабре наши предки традиционно защищали свои дома от любого зла, проводя сильные обряды. Повторить их можно и в современном мире, чтобы уберечь себя и близких от неприятностей.

Защита своего жилища в зимний период считалась важным делом, ведь домовые засыпали до весны, а зло никуда не исчезало. Уберечься от сглазов и порчи, нечисти, воров и прочих бед в уходящем году сможет каждый. Эксперты предлагают познакомиться с проверенными методами защиты. Перед проведением любого обряда или ритуала важно очистить энергетику дома, чтобы в нем не было места злу и неприятностям. В прежние времена для этого устраивали генеральную уборку, окуривали дома полынью и проветривали, устраивая сквозняк.

Защита дома от нечистой силы

Для этого ритуала надевают наизнанку любую часть одежды, выходят из дома спиной вперед, посыпая следы на снегу солью. 10 шагов будет достаточно. Затем возвращаются и следы перед крыльцом также пересыпают солью. В пути проговаривают заговор:

«Нечистую силу запутаю, в дом проникнуть не дам, зла сотворить не позволю. Соль жжется, зло не пускает, мою семью от беды оберегает».

Для завершения обряда над дверью вешают мешочек с солью.

Обряд от злых людей на всю зиму

Оградить себя и своих близких от недоброжелателей, завистников или просто злых людей поможет обряд с церковной свечой и святой водой. Свечу зажигают у входной двери, саму дверь окропляют святой водой, приговаривая:

«Не бывать в моем доме никому, кто с нечистыми помыслами пришел, беду принес, нам оставить хочет да нас заморочить. Злые люди на порог явятся — ни с чем уйдут, свое зло назад унесут».

Заговор от грабежей

Для того чтобы защитить имущество от кражи, на дверь вешают замок, не закрывая. На него читают заговор:

«Все, что открыто, закрытым станет. Все, что мне принадлежит, чужим не уйдет. Вор на порог не зайдет».

Замок закрывают, оставив его повисеть несколько часов, а затем перевешивают так, чтобы он был спрятан у входной двери от посторонних глаз. Для этих целей сгодится любой маленький замочек, который удобно прятать. Обряд проводят на закате короткого зимнего дня.

Защита жилища зимой от любого зла

Поставить на дом сильную защиту получится, если смешать соль с золой и добавить к смеси перетертую полынь. Этой смесью посыпают пороги и подоконники, приговаривая:

«Защиту мою не обойти, не обогнуть. Кто зло к порогу принесет, тот с ним к себе восвояси и уйдет».

Через пару часов смесь пересыпают в небольшие емкости, оставляют на подоконниках и у порогов, а если дом свой, то высыпают на снег снаружи, так, чтобы каждое окно и каждая дверь были надежно защищены. Можно также обсыпать весь дом по периметру.

Оберег на защиту дома

Защитить дом можно и с помощью сильных оберегов, которые не обязательно покупать за огромные деньги. В прежние времена для этой цели использовали простой гвоздь. Он должен быть купленным и новым. Желательно приобрести гвоздик в день проведения обряда. Гвоздь окунают в воду из природного источника и тут же забивают в дверной косяк или место рядом с дверью, приговаривая:

«Пока гвоздь-оберег в дверь вбит, дому и семье ничто не навредит».

Ритуал проводят в светлое время, до заката, и никому не рассказывают о нем. Если сделать его во время первых декабрьских снегопадов, защита будет крепче.

Защитить свой дом и членов семьи можно и иными способами: с помощью обережной вышивки, талисманов и молитв-оберегов. Защита будет держаться, если в доме нет скандалов и ссор.

Источник: dailyhoro.ru