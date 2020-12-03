Возмутила головоломка от ЦРУ пользователей Сети. Сможете разгадать? Ответ в конце

Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта головоломка возмутила.

На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.

В качестве ответа было предложено три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.

#TuesdayTrivia Put your analysis skills to the test. What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Многие пользователи предположили, что речь идет о семи часах утра. Они обратили внимание на то, что фонари на улице до сих пор включены.

Однако некоторые участники опроса всерьез задались вопросом, нет ли у агентства более важных дел.

"Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью", - написал один из подписчиков.



Позже агентство сообщило, что правильный ответ - семь утра.