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Возмутила головоломка от ЦРУ пользователей Сети. Сможете разгадать? Ответ в конце

15:30 03.12.2020 Фото: ©twitter.com/CIA
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На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.

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Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта головоломка возмутила.
На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.
В качестве ответа было предложено три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.

Многие пользователи предположили, что речь идет о семи часах утра. Они обратили внимание на то, что фонари на улице до сих пор включены.
Однако некоторые участники опроса всерьез задались вопросом, нет ли у агентства более важных дел.
"Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью", - написал один из подписчиков.

Позже агентство сообщило, что правильный ответ - семь утра.

головоломка загадка ЦРУ
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