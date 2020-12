Возмутила головоломка от ЦРУ пользователей Сети. Сможете разгадать? Ответ в конце

Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта головоломка возмутила.

На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.

В качестве ответа было предложено три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020