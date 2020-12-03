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Снизились в 5 раз доходы театра оперы и балета в Новосибирске. Виновата пандемия?

16:00 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим в России.

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Внебюджетные доходы Новосибирского театра оперы и балета снизились в 5 раз из-за пандемии
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В данный момент их объем за 2020 год составляет 15 млн рублей.
Доходы от продаж билетов Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), одного из ведущих театров в России, снизились в пять раз по сравнению с показателями прошлого года - с 75 до 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Владимир Кехман.
"К сожалению, на сегодняшний день из-за событий, связанных с пандемией, мы полностью вернулись на пять лет назад по финансовым показателям: в прошлом году внебюджет составил 76 млн (декабрь), в этом году пока 15 млн, то есть в пять раз меньше", - сказал он.

В начале ноября НОВАТ перенес ряд запланированных балетных спектаклей из-за низких продаж билетов на фоне пандемии коронавируса. В театре отметили, что спектакли, заявленные в афише с 5 ноября по 21 ноября включительно, будут показаны в январе и феврале 2021 года. В октябре артисты оперы, хора и мимического ансамбля НОВАТ работали в удаленном режиме для предотвращения случаев распространения и заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Всего на больничный ушло более 80 сотрудников театра.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим в России. Оно представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс, имеет статус культурного наследия РФ. В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен Ара Карапетян.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия НОВАТ
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