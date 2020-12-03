Поломки зарядного устройства

Блок питания является важным приспособлением для ноутбука. С его помощью производиться зарядка аккумулятора и работа устройства от сети. В качестве основных характеристик любого адаптера считается ток выхода и напряжение. Чем мощнее ноутбука, тем производительнее для него используется БП.

В результате поломки зарядки бывает непросто найти оригинальный прибор, но на странице https://zeto.ua/category/bloki-pitaniya.html представлены практически все виды зарядок для ноутбуков. Что позволит подобрать подходящее изделие по выгодной стоимости.

Почему не работает зарядное устройство?

Причины поломок БП банальны, но основная их часть зависит от пользователя. Перечень основных поломок такой:

Мобильность. Владельцы ноутбуков часто носят их с собой. То же самое касается зарядки. Шнур питания постоянно собирается и разбирается, активно используется штекер и вилка. Такие нагрузки наносят повреждение кабелю, а вилка и разъем стремительно расшатываются.

Скачки напряжения. Перепады тока в сети актуальны для многих домов и квартир.Хотя современные лэптопы и имеют защиту от скачков тока, она не всегда может уберечь от проблемы.

Неаккуратное обращение. Не все пользователи аккуратно обращаются с зарядным устройством. Оно может подвергаться падениям и ударам, всевозможному механическому воздействию, обрыву контактов и так далее. Очень часто данный элемент вызывает интерес со стороны домашних животных. В результате чего можно наблюдать перекусанные провода.

Как проверить работоспособность БП?

Данный процесс предполагает вешний осмотр. Процессу подлежит непосредственно блочок адаптера, вилка и шнур для подключения. Нередко неисправность таких элементов скрывает слой изоляции и места изгиба сетевого кабеля. Если неисправность не удалось обнаружить, но при этом зарядка так и не заработала, причину поломки можно определить мультиметром.