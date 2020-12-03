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О «ядерном короле» на службе России рассказали в Китае

16:30 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Благодаря таким ракетам как "Кинжал" и "Авангард", Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений.

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В Китае восхитились российской ракетой

Пользователь WeChat высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", назвав ее лучшей в мире.
Мужчина отметил, что ракета обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и способна охватить большую часть земного шара.
"Запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город", — подчеркнул автор.

По его словам, создание "Сармата" стало "очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады".
Поразил пользователя и уровень развития гиперзвукового оружия. Благодаря таким ракетам как "Кинжал" и "Авангард", Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений, заключил он.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. "Сармат" будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

оружие ракета
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