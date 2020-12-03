Секреты доступной роскоши

Многие из нас восхищаются идеально оформленными проектами домов. но не многие из нас могут себе это позволить.

Многие из нас восхищаются идеально оформленными проектами домов, но не многие из нас могут себе это позволить. И давайте будем честны, даже если бы вы могли отложить деньги, чтобы создать что-то выдающееся, которое соответствует вашему стилю и обеспечивает отличный дом для вас и вашей семьи ... Разве вы вместо этого не потратили бы часть этих денег на что-то другое, на путешествия или на плату за обучение вашего ребенка? Вот о чем мы говорим!

Мы может помочь вам несколькими советами по созданию вашей изысканной роскоши!

1. Цвета ― яркое проявление уверенности и стиля

Что общего в роскошных интерьерных решениях, так это то, что все они уникальны и особенные, и ни одно из них не похоже на следующее. Этого часто можно достичь с помощью потрясающей цветовой схемы, в которой сочетаются как минимум 3 разных цвета и их различные оттенки. Так что потратьте немного времени на изучение своей цветовой палитры, но убедитесь, что она подходит и вашей семье!





Начните с чистых цветов и атмосферы, не отвлекайтесь слишком рано на предметы и материалы. Когда вы будете полностью довольны своей цветовой схемой, вы можете с уверенностью смотреть на предметы. Всегда возвращайтесь к цветам, которые вы выбрали. Важно не сомневаться в себе. Дизайнеры интерьеров делают это уверенно, руководствуясь своим творческим чутьем, и вы должны им руководствоваться.

2. Координация и планирование - ключ к роскоши, и это бесплатно.

О роскошном интерьере свидетельствует то, что все его детали идеально сочетаются друг с другом. В каждой комнате уходит много часов работы и исследований, и часто на выбор каждого предмета. К этому нет кратчайшего пути, однако это не стоит вам денег, поэтому вам определенно стоит потратить на это время.

Закажите образцы каждой отделки, которую хотите разместить в комнате. Многие поставщики отправят вам это бесплатно, в то время как другие могут взимать небольшую плату. Между оплатой за образец горшка с краской или необходимостью перекрашивать гостиную, потому что вы ее абсолютно ненавидите (или, что еще хуже, жить с ней, хотя вы не можете этого вынести, потому что ненавидите идею платить за переделку работа!), ежу понятно, лежит пропасть.

Потратьте время, чтобы убедиться, что все будет хорошо.

3. Используйте инновационные материалы, чтобы вывести вас на новый уровень.

Вы будете удивлены, узнав, что изготовление мебели на заказ иногда может быть дешевле, чем покупка чего-то готового. Если вы найдете дизайнерский стол высокого класса, от которого невозможно оторвать глаз, но он превышает ваш бюджет, узнайте в местной столярной мастерской, могут ли они сделать для вас аналогичный дизайн. Кроме того, таким образом вы можете убедиться, что размер идеально впишется в ваше пространство.

Люди видят ценность в использовании натуральных материалов, массива дерева, 100% хлопка и т. д. И это здорово, однако, если вы пришли сюда за советами по экономии денег, давайте отложим это на мгновение. На рынке представлены значительные инновации и множество потрясающих новых материалов, которые вы можете использовать.

Говоря об изготовленных на заказ столярных изделиях, попробуйте керамогранитные, меламин или ламинат. Возможно, они не кажутся роскошными, но если они кажутся и выглядят как шпон из натурального дерева (или любого цвета или текстуры, которые вам!), а также экономят ваши деньги, почему бы и нет?

Вместо шелковых обоев или даже бумажных обоев… попробуйте винил на тканевой основе! Это чрезвычайно прочный материал с множеством узоров и ну… Наверное, никто не спросит, каков был состав материала.

Выбор синтетического или так называемого «умного бархата» означает долговечность и легкость очистки. Эта ткань дольше сохранит свой внешний вид, поэтому вам не придется заменять ее или перетягивать.

4. Лучше меньше, да лучше

Наличие меньшего количества, но качественных предметов намного лучше, чем наличие большего количества предметов худшего качества. Разбрасывание безделушек и украшений повсюду отталкивает, в то время как наличие всего лишь одного яркого предмета, обеспечивающего фокус в комнате, будет казаться продуманным и роскошным.

То же самое касается мебели и всего остального. Наличие свободного места само по себе является роскошью, вам не нужно покупать серванты, комоды и кресла для каждого пустого угла, если они повлияют на бюджет, вы можете потратить на предметы, которые вы используете каждый день, например, на свою гостиную ― диван. Если вам действительно нужен этот новый буфет для хранения ― просто остановитесь на секунду и подумайте, действительно ли вам нужны эти предметы, которые вы планируете положить в сервант. Если вы обнаружите, что это кабели, вы не знаете, для чего они нужны, и журналы с 2014 года, возможно, их хранение не совсем стоит тех денег, которые вы могли бы потратить на этот буфет.

Еще один дружеский совет: не нужно делать все сразу. На самом деле, может быть, полезно подождать и сделать шаг назад. Часто вы обнаруживаете, что после длительного ожидания вы, возможно, изменили свое мнение о предметах или что вы нашли решение, которое лучше подойдет для этого места.

5. Присматривайте и покупайте напрямую

Наконец, практический совет по дизайну интерьера, а не совет по трендам! При покупке материалов и итальянской мебели есть два типа розничных продавцов: один ― это тщательно отобранная коллекция предметов из различных источников, обычно с широким спектром предметов и хорошей поисковой системой, а другой ― это производитель, который также продает свою продукцию. напрямую. Вы должны стремиться к последнему варианту, чтобы избежать каких-либо наценок.

Приятно черпать вдохновение на крупных веб-сайтах, но перед тем, как нажать кнопку «Купить», обязательно выполните поиск по производителю. Проверьте, готова ли эта компания продавать вам напрямую и может ли это улучшить цены, или просто посмотрите, сможете ли вы получить ее где-нибудь еще за меньшую плату!