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Уличные спортивные площадки: их преимущества, основное предназначение и особенности

15:05 03.12.2020
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Уличной спортивной площадкой можно считать любой участок, снабженный соответствующим оборудованием и имеющий подходящее покрытие.

Уличной спортивной площадкой можно считать любой участок, снабженный соответствующим оборудованием и имеющий подходящее покрытие. Правда, сейчас площадки еще снабжают специальными тренажерами. Поэтому уличные спортивные площадки полноценные – это именно то, о чем следует позаботиться при обустройстве инфраструктуры.

На что следует обратить внимание при выборе уличных спортивных площадок?

Однако, те уличные площадки, которые создаются профессионалами, подразделяются на конкретные категории:

  1. Универсального назначения.
  2. Детские площадки.
  3. Узкоспециализированные для каких-то видов спорта и др.

Универсальные площадки объединяют в себе разные зоны и поэтому очень широко востребованы. Критериями, отвечающим спросу являются такие, как: практичность и безопасность, привлекательность для многих и устойчивость к влиянию климата и погоды в зависимости от сезонов. Такие площадки позволяют заниматься одновременно разными видами спорта.

На какие группы подразделяются детские площадки?

Детские площадки подразделяются на возрастные группы. В соответствии с этим критерием осуществляется комплектация тем или иным оборудованием и покрытием.

Для маленьких детей площадки ограничены простыми гимнастическими приспособлениями. Более взрослым детям старше 7 лет нужны оборудованные территории для командных игр: футбола, волейбола и др. Такие площадки востребованы на выходных днях, а также на периоды каникул, ведь множество родителей выходят со своими детьми погулять во двор. А, как известно, деткам всегда скучно сидеть на одном месте, поэтому подобные площадки будут весьма кстати.

Что еще следует учитывать и что важно знать?

Узкоспециализированные территории более рассчитаны для тренировок в рамках подготовки к соревнованиям разного уровня. Поэтому такие площадки создаются для отдельных видов спорта. Здесь важно уделить внимание качественному специальному покрытию. Это может быть:

  • газон;
  • резиновая крошка;
  • покрытие из пластика и др.

Здесь устанавливается специальное оборудование в контексте требований по видам спорта.

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