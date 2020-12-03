Так украсить черно-белый интерьер

Поклонники современного интерьера и минимализма ценят черно-белую цветовую палитру. Эта трезвость вызывает ощущение спокойствия. При условии, что эта концепция хорошо реализована, получается поразительно красивый результат.

Однако это требует определенной подготовки. Каждая маленькая ошибка сразу выделяется в черно-белой обстановке. К счастью, вы можете предотвратить эти небольшие ошибки, прочитав приведенные ниже советы и рекомендации:

Смешиваем разные оттенки

Черно-белый интерьер не обязательно должен состоять из этих двух основных цветов. Приветствуются и оттенки серого, так как они прекрасно сливаются в черно-белую цветовую палитру.

Возьмите, например, серый тканевый диван или повесьте светло-серые обои с тонким рисунком на акцентной стене. Сочетание разных оттенков серого с черным и белым омолаживает интерьер.

Поиграйте с текстурами

Даже один цвет может выглядеть по-разному. Как насчет черного кожаного дивана и такого же тканевого? Хотя оба цвета идентичны, они все равно выглядят по-разному. Это связано с несоответствием фактур.

Дерево, металл, ткань, кожа, шерсть ... с помощью сочетания текстур вы можете предотвратить слишком однообразный черный интерьер.

Выбирайте натуральные материалы

Кстати о материалах: если вы любите уютный черно-белый интерьер, выбирайте натуральные материалы, так как они создают очень уютную и приятную атмосферу.

Вы ищете новый диван для своей черно-белой гостиной? Тогда забудьте о коже и купите себе бархатную обивку. И замените этот металлический стол в салоне на стол из черного окрашенного дерева. А если накинуть на табуретку белую овчину, вы действительно сможете сделать свой черно-белый интерьер более уютным.

Привлекайте внимание контрастной цветовой гаммой

Сделайте заявление о дизайне, введя цветовую дозу. Вы можете, например, купить бросающийся в глаза красный настольный светильник или повесить красочное абстрактное произведение искусства на стене. Эти приманки придадут вашему интерьеру дополнительное измерение и глубину. Но будьте осторожны, не заходите слишком далеко. Черный и белый должны оставаться доминирующими цветами.

Купить лампы с теплым светом

Не стоит недооценивать важность освещения в черно-белом интерьере. Выбор правильного цвета света стал еще более важным из-за сдержанной цветовой палитры.

Для этого стиля интерьера мы рекомендуем теплое освещение, под которым мы подразумеваем светильники с мягким желтым сиянием. Лампы с высокой цветовой температурой (холодный белый свет) лучше оставить вне поля зрения, поскольку они не создают уютной атмосферы.

Добавлен бонус: черные / белые лампы

Вышеупомянутый раздел уже давал вам некоторые идеи, как украсить черно-белый интерьер. В связи с этим мы также хотели бы предоставить вам несколько предложений относительно самих фонарей.

Эти фонари доступны как в черном, так и в белом цвете. Так что смело выбирайте свой любимый цвет.

Артемида Далу

Дизайн этой настольной лампы датируется шестидесятыми годами. Благодаря своему вневременному дизайну он определенно занимает достойное место в современном интерьере. Artemide Dalu незаменим в вашей черно-белой столовой, гостиной или спальне.

Посмотрите Artemide Dalu в нашем интернет-магазине - https://masv.ru/artemide-decorative.html

Фонтана Арте Чешир

Эта декоративная настольная лампа прекрасно смотрится на комоде. Благодаря теплому цвету и рассеянному нисходящему свету это идеальное средство для создания настроения.

Проверьте Fontana Arte Cheshire в нашем интернет-магазине - https://masv.ru/fontanaarte.html

Верпан Пантоп

Verpan Pantop имеет простой абажур в форме колокола. Нижний колонтитул и горловина изготовлены из алюминия, который разительно контрастирует с черным или белым цветом. Кстати, внизу футера - автограф Вернера Пантона, его дизайнера. Таким образом, вы будете уверены, что говорите об аутентичном дизайнерском изделии.

Посмотрите Verpan Pantop в нашем интернет-магазине https://masv.ru

Вкладка Flos F

Мы выбрали Flos Tab F из нашей линейки черно-белых напольных светильников. Причина проста: это прекрасный образец минималистичного дизайна. Лишние и лишние реплики на вечеринку не приглашаются. Все сведено к чистой сути, и это делает этот торшер таким потрясающим.

Посмотрите Flos Tab F в нашем интернет-магазине https://masv.ru

Дизайн для людей Паттон

Рядом с креслом, в детской комнате или в коридоре: напольный светильник Patton от Design of the People подходит везде. Ориентируемый абажур делает этот светильник еще более универсальным. Вы можете превратить его в зажигалку вверх или вниз за доли секунды.

Ознакомьтесь с дизайном для People Patton в нашем интернет-магазине https://masv.ru

Lightyears Kaiser

Кристиан Делл придал торшеру Kaizer винтажный вид. Он напоминает нам традиционные заводские светильники, но с современным оттенком. Этот торшер доступен в двух цветах, и вы уже догадались, какие из них: черный и белый. Для черной версии вы можете выбрать блестящую или матовую отделку. Какой тебе нравится больше всего?

Проверьте Lightyears Kaizer в нашем интернет-магазине https://masv.ru

и традиция Прядение

Хотите разместить над обеденным столом черную настольную лампу? Или белый кулон над кухонным островом? Тогда этот традиционный спиннинг должен быть на первом месте в вашем списке желаний. Дизайн и функциональность сочетаются нестандартно, и в результате получается светильник высокого класса. PS, есть еще и серая версия.

Ознакомьтесь с & традиционным спиннингом в нашем интернет-магазине https://masv.ru

SLV Forchini

SLV Forchini оснащен абажуром из стеклопластика. Фактура аккуратно вписывается в черно-белый интерьер. Вы можете выбрать серебристую или золотую отделку внутри.

Посмотрите SLV Forchini в нашем интернет-магазине https://masv.ru

Легкая шелуха

Husk - это классика бельгийского дизайнерского мира освещения. Этот модный кулон можно увидеть во многих домах, ресторанах и офисных зданиях. Это не должно вызывать удивления, поскольку его модный дизайн делает Deltalight Husk незаменимым помощником для любого помещения.

Посмотрите Deltalight Husk в нашем интернет-магазинеhttps://masv.ru