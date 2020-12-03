Для чего фирме покупать сервер б/у

При выборе сервера название бренда и цена не должны оказаться главным основанием для покупки.

При выборе сервера название бренда и цена не должны оказаться главным основанием для покупки. Непродуманное решение повлечет новые траты. Определите свои приоритеты:

какие задачи вам предстоит выполнять;

насколько важна скорость;

где будет стоять оборудование;

можете ли вы обеспечить безопасность.

Сервер дает сотрудникам доступ к документам и программам компании. Обеспечивает совместную работу, резервное копирование, сохранение файлов, поддерживает стабильную работу средств автоматизации бизнеса.

Но покупка нового оборудования может стать непосильной ношей для бюджета маленькой фирмы. Требования к серверному оборудованию высоки, его особенность — эксплуатация без остановки и максимальная производительность. Сервер бу, купленный у надежного поставщика, не уступает новой технике, а обойдется значительно дешевле.

Плюсы б/у серверов

У пользователей есть шанс купить почти новое оборудование по выгодной цене. Организация современного офиса без ущерба бюджету возможна, благодаря развитию рынка использованной техники.

Политика крупных компаний, в том числе из Европы, обязывает списывать оборудование через несколько лет. Затем техника попадает к посредникам, которые не просто перепродают серверы, они:

проверяют работу устройств, исправляют неполадки;

заменяют вышедшие из строя детали;

тестируют с максимальной нагрузкой;

дают собственную гарантию клиентам.

Вместе с сервером вы сможете приобрести оригинальные комплектующие: процессоры, адаптеры, блоки питания, накопитель SSD K2P89B для системы хранения 3PAR и многое другое. Стаж бывшего в употреблении устройства, проверенного специалистами, не сказывается на производительности.

Преимущества блейд-серверов

Инфраструктурой этих машин проще управлять. У блейд-системы особенная конструкция: экономия питания, значительная гибкость, надежность и возможность расширения. Здесь меньше кабелей — средства взаимодействия с внешними сетями интегрировано в общую полку.

Блейд-сервер HP Blade c7000 и другие модели проще традиционных. Они находятся в специальном шасси. Основной элемент конструкции — объединительная панель, она обеспечивает взаимодействие серверов с внешними сетями.

Питание и охлаждение в общей полке снижают потребление энергии, интеллектуальное управление делает работу проще. Размер блейд-систем меньше, чем у стоечных решений. Резервирование удобнее и экономичнее в сравнении с обычным дублированием.

У вторичного оборудования выгодная стоимость и высокая надежность, благодаря тщательному тестированию. Поэтому серверное оборудование б/у редко подводит или будет заменено и отремонтировано по гарантии.



Блейд-сервер HP Blade c7000 и другие модели эффективнее традиционных