Наказал 34 безмасочника суд Бердска. Где выявлены нарушения?

За игнорирование требований ковид-безопасности приходится расплачиваться рублём

Суд рассмотрел дела об административных правонарушениях, связанных с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции

За ноябрь 2020 года Бердским городским судом Новосибирской области рассмотрено 34 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно находились без гигиенических масок в общественных местах: двое водителей маршрутного такси, четверо пассажиров маршрутного такси, семеро в магазине, 19 на остановке общественного транспорта, двое в торговом павильоне. Из них троим назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 руб. каждому, остальным – в виде предупреждения.

Кроме того, одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела установлено, что юридическое лицо после введения на территории Новосибирской области Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» режима повышенной готовности не выполнило правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, предусмотренные п.п. 6 п. 1 постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно на маршрутном такси, перевозчиком которого является юридическое лицо, перевозились пассажиры в салоне транспортного средства без гигиенических масок, чем нарушены требования Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 г. № 43 «О принятии дополнительных по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».