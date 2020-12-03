Военная база России в Карабахе укрепит безопасность в долгосрочной перспективе, уверен Бабаян

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Военная база России в Карабахе укрепит безопасность в долгосрочной перспективе – Бабаян

Советник главы Нагорного Карабаха считает размещение в Карабахе российской военной базы уместным в плане долгосрочной стабильности.

Создание в Нагорном Карабахе российской военной базы в долгосрочной перспективе могло бы способствовать укреплению безопасности и стабильности в республике. Об этом заявил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

"Как эксперт, гражданин и политический деятель этой страны я считаю, что иметь здесь базу РФ было бы очень хорошо. Судите сами. У России очень мощный геополитический потенциал. Но что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности", - сказал Бабаян.

В этой связи, отметил советник главы Нагорного Карабаха, размещение в Карабахе российской военной базы было бы уместным шагом.

"По крайней мере, это намного усилило бы безопасность и стабильность здесь, причем на долгосрочную перспективу", - указал политик.

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Источник: ru.armeniasputnik.am