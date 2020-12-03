Конец эпохи «тефлоновой леди»? Почему выборы 2021 года будут необычными в Германии

Ранее Меркель заявила, что завершит политическую карьеру в будущем году, что заставило политологов задуматься об улучшении отношений между Москвой и Берлином.

Штайнмайер объяснил, почему выборы 2021 года в Германии будут необычными

Выборы 2021 года в ФРГ будут необычными, так как значительная часть немцев жила только при канцлере Ангеле Меркель, в этот раз отказавшейся баллотироваться, заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Это будут необычные выборы, потому что Ангела Меркель больше не участвует в выборах. Половина поколения видела только ее в качестве канцлера", - заявил Штайнмайер, добавив, что может себе представить германскую политику и без действующего канцлера ФРГ.

"Почему нет? За последние 70 лет наша политическая система неоднократно обеспечивала создание правительств в результате межпартийных споров и конкуренции, а также появление отдельных личностей, способных брать на себя ответственность и определять направление страны", - сказал глава государства.



Ранее Меркель, которая является членом ХДС, заявила о завершении политической карьеры в 2021 году. В МВД ФРГ в ноябре выступили с предложением о проведении федеральных выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года. Данное предложение было поддержано на заседании правительства ФРГ. Окончательное решение должен принять президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер