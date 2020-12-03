Конец эпохи «тефлоновой леди»? Почему выборы 2021 года будут необычными в Германии

Выборы 2021 года в ФРГ будут необычными, так как значительная часть немцев жила только при канцлере Ангеле Меркель, в этот раз отказавшейся баллотироваться, заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Это будут необычные выборы, потому что Ангела Меркель больше не участвует в выборах. Половина поколения видела только ее в качестве канцлера", - заявил Штайнмайер, добавив, что может себе представить германскую политику и без действующего канцлера ФРГ.
"Почему нет? За последние 70 лет наша политическая система неоднократно обеспечивала создание правительств в результате межпартийных споров и конкуренции, а также появление отдельных личностей, способных брать на себя ответственность и определять направление страны", - сказал глава государства.