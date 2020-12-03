«Невидимое государство»: предупредит о полагающихся выплатах портал госуслуг

В перечень мер, которые будут проактивно приходить гражданину, включены сведения о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки, внесенных в ЕГИССО.

Согласие на получение проактивных уведомлений о мерах поддержки можно оставить на Госуслугах

Для того, чтобы получать персональные уведомления о мерах социальной поддержки, необходимо дать согласие на информирование на портале Госуслуги. Уведомления будут приходить в личном кабинете на портале Госуслуг, а с 1 июля 2021 года такое информирование будет доступно еще и по телефону Единого контактного центра.

На первом этапе информирование будет происходить по факту наступления трех жизненных событий:

при регистрации рождения ребенка;



установление инвалидности;наступление пенсионного возраста.“Мы ожидаем, что в 2021 году более 3 млн граждан получат информацию о положенных мерах соцподдержки на портале Госуслуг с помощью нового сервиса проактивного информирования. Уведомления поступают по факту возникновения жизненной ситуации - рождения ребенка, наступления пенсионного возраста, - тем гражданам, которые дали согласие на проактивное информирование. Со временем перечень жизненных ситуаций будет расширяться”, - отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.

Например, зарегистрированной на портале Госуслуг маме после регистрации рождения ребенка, придет уведомление о предоставляемых в связи с рождением ребенка мерах поддержки: о единовременном пособии при рождении ребенка, пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах на детей до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография» и других мерах поддержки, предусмотренных в регионе ее проживания.

Информирование основано на базе сопоставления данных о мерах поддержки и поступающих в ЕГИССО сведений о наступлениях жизненных событий. То есть, после того, как мама зарегистрирует рождение ребенка в ЗАГС, информационные системы Минтруда и ПФР проанализируют комплекс мер, которые установлены в связи с рождением ребенка и сформируют уведомление, которое будет направлено матери в личный кабинет. Некоторые уведомления будут содержать уточняющие вопросы. Например, маме предложат уточнить место жительства - для того, чтобы учесть те меры поддержки, которые предлагаются регионом, поскольку первоначально перечень мер поддержки будет сформирован на основании записи ЗАГС, где зафиксировано только место рождения.

В перечень мер, которые будут проактивно приходить гражданину, включены сведения о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки, внесенных в ЕГИССО, по мере наступления права на меру

"Гражданам, выразившим согласие на проактивное информирование, будет приходить цифровое уведомление. В некоторых случаях уведомление будет содержать встроенную анкету, уточняющей текущий статус гражданина. После ответа на вопросы данной анкеты, гражданин получает сведения о полном наборе полагающихся мер социальной поддержки", - отметил заместитель министра связи и цифрового развития РФ Дмитрий Огуряев.

Во втором полугодии 2021 года у граждан появится возможность узнать о мерах поддержки, полагающихся им в связи с этими жизненными событиями, в едином круглосуточном контакт-центре. На первом этапе к нему будут подключены ПФР, ФСС и учреждения МСЭ.

Источник: mintrud.gov.ru