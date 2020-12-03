Ипотечные ставки «пробивают дно»: пора бежать за новым жильем или еще потерпеть?

В России может подешеветь ипотека

В кабмине считают, что средняя ставка по ипотечным кредитам должна быть снижена до 4-5%.

Несмотря на пандемию коронавируса и остановку на три месяца строек в Москве и области, все планы по строительству жилья в 2020 году удалось выполнить. За 10 месяцев введено 55 миллионов квадратных метров, продолжается расселение аварийного жилищного фонда. Ключевой мерой по поддержке строительной отрасли стала программа льготной ипотеки, которую продлили до 1 июля 2021 года. При этом планируется снижать и среднюю ипотечную ставку — об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации 2 декабря.

Темпы строительства жилья почти не сократились



Президент поставил задачу — ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 миллионам человек. Для этого необходимо ежегодно строить 120 миллионов квадратных метров жилья в год, а всего добиться ввода 1 миллиарда квадратных метров, сказал Марат Хуснуллин. Он отметил, что в этом году темпы строительства жилья снизились всего на 1,1 процента, так как с начала пандемии принимались меры по поддержке отрасли. Например, 12 миллиардов рублей направлено на субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков, а по программе «Стимул» выделено 7,1 миллиарда рублей строительным компаниям.

Но главной антикризисной мерой для отрасли в кабмине считают снижение ставок в ипотечном кредитовании. Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента была запущена в апреле по поручению Владимира Путина, а в конце октября программа была продлена до 1 июля следующего года.

По словам Хуснуллина, благодаря льготной ипотеке удалось привлечь в экономику 865 миллиардов рублей. 620 тысяч семей улучшат свои жилищные условия. Следующим летом Правительство рассмотрит вопрос о продлении программы. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв согласился, что этот проект помог удешевить ипотеку для миллионов граждан и поддержать строительную и смежные отрасли. Но при этом в Центробанке говорят о том, что продление программы может привести к дальнейшему росту цен на жильё. Вице-премьер ответил, что к росту цен на квартиры в новостройках приводят не ипотечные льготы, а переход отрасли на эскроу- счета и издержки, связанные с ограничениями, вызванными пандемией.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что среднюю ставку по ипотеке в России нужно снижать до 4-5 процентов — как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству. Например, в Китае эта ставка составляет 3-5 процентов. «Пока заложено, что ипотека у нас должна быть на уровне 6 процентов, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать», — пообещал Хуснуллин. В октябре, по данным ЦБ РФ, ипотечная ставка составила 7,31 процента.

На помощь дольщикам необходимо выделить 250 миллиардов рублей

В 2020 году по поручению президента было направлено 30 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков. 48 тысяч граждан получили выплаты или гарантии, что их жильё будет построено. В 2021-2023 годах на помощь дольщикам предусмотрено 54 млрд рублей. Но этих средств недостаточно, цена вопроса по стране — порядка 250-300 млрд рублей, отметил вице-премьер.

Ещё 50 млрд рублей дополнительно направлено на расселение аварийного и ветхого жилья. Ускорились темпы решения этой проблемы в регионах, но её масштаб будет нарастать по мере старения домов, отмечают в кабмине. До 2030 года аварийными будет признано более 30,2 млн квадратных метров жилья и на расселение жильцов нужно более 2,3 трлн рублей.

Одним из важнейших инструментов для сокращения аварийного жилья Марат Хуснуллин назвал законопроект о комплексном развитии территорий, принятый Госдумой в первом чтении. Подготовленные группой сенаторов и главой Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым поправки в закон, дающие право регионам утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, нужно принять в ближайшее время, считает вице-премьер. «Мы очень надеемся, что закон даст нам возможность быстрее реализовывать и сокращать аварийное и ветхое жильё в России», — сказал он.

Трамвайные пути отремонтируют за счёт дорожных фондов

В ходе «правительственного часа» вице-премьер рассказал о планах по дорожному строительству. Он отметил, что принятие «транспортного закона», сократившего административные барьеры и избыточные разрешительные процедуры, ускорило строительство дорог. Например, трасса «Европа — Западный Китай» будет построена за 2-3 года вместо ранее запланированных 6-7 лет.

К июлю 2021 года будет завершён последний участок Центральной кольцевой автодороги в Московской области, которую строят с 2014 года. Протяжённость трассы — более 330 километров.

Член Комитета палаты по социальной политике Сергей Леонов обратил внимание, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» предусматривается выполнение работ по капремонту автомобильных трасс, но не предусмотрена возможность реконструкции трамвайных путей. Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство готовит поправки в законодательство, предлагающие дать возможность регионам проводить ремонт трамвайных путей и контактной сети троллейбусов за счёт дорожных фондов.

Источник: pnp.ru