На первом в истории Бердска суде присяжных вынесли оправдательный вердикт обвиняемому в гибели человека

62-летнего подсудимого освободили в зале суда. Впрочем, судья может не согласиться с выводами присяжных заседателей. Кто довел до смерти потерпевшего, так и не выяснили.

В Бердском горсуде состоялся первый процесс с участием присяжных заседателей

В Бердском городском суде 2 декабря 2020 года состоялось первое в истории города судебное заседание с участием присяжных. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Присяжные заседатели рассматривали уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» и вынесли оправдательный вердикт. О судебном процессе с участием присяжных настаивал сам обвиняемый.

62-летнего подсудимого отпустили на свободу в зале суда, поскольку присяжные не нашли его вину доказанной. Впрочем, судья может не согласиться с выводами присяжных и изменить приговор.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердчанина обвиняли в том, что во время конфликта, возникшего в ходе распития спиртного, он облил кипятком и ранил ножом одного из компании. И тот вскоре умер в больнице. Сначала обвиняемый признался в содеянном, написал явку с повинной, но позже отказался от своих первоначальных показаний. Кто причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть, остается невыясненным.

До сих пор в судах Новосибирской области с участием присяжных заседателей не провозглашалось оправдательных вердиктов — только обвинительные.

____________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.