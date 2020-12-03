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На первом в истории Бердска суде присяжных вынесли оправдательный вердикт обвиняемому в гибели человека

16:19 03.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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62-летнего подсудимого освободили в зале суда. Впрочем, судья может не согласиться с выводами присяжных заседателей. Кто довел до смерти потерпевшего, так и не выяснили.

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В Бердском горсуде состоялся первый процесс с участием присяжных заседателей

В Бердском городском суде 2 декабря 2020 года состоялось первое в истории города судебное заседание с участием присяжных. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Присяжные заседатели рассматривали уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» и вынесли оправдательный вердикт. О судебном процессе с участием присяжных настаивал сам обвиняемый.

62-летнего подсудимого отпустили на свободу в зале суда, поскольку присяжные не нашли его вину доказанной. Впрочем, судья может не согласиться с выводами присяжных и изменить приговор.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердчанина обвиняли в том, что во время конфликта, возникшего в ходе распития спиртного, он облил кипятком и ранил ножом одного из компании. И тот вскоре умер в больнице. Сначала обвиняемый признался в содеянном, написал явку с повинной, но позже отказался от своих первоначальных показаний. Кто причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть, остается невыясненным.

До сих пор в судах Новосибирской области с участием присяжных заседателей не провозглашалось оправдательных вердиктов — только обвинительные.

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