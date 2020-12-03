Оперштаб сообщил о 28 145 новых случаях коронавируса за сутки на 3 декабря в России

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 29 502 человека.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 29 502 человека

За последние сутки в России выявлено 28145 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно как контактные без клинических проявлений — 5988 (21,3%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,2%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,6%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 2 375546 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 29 502 человека:

Москва — 6849

Санкт-Петербург — 2940

Московская область — 1034

Республика Саха (Якутия) — 593

Архангельская область — 502

Тюменская область — 485

Ульяновская область — 481

Хабаровский край — 461

Нижегородская область — 440

Алтайский край — 439

Омская область — 439

Ленинградская область — 437

Мурманская область — 421

Республика Карелия — 409

Республика Бурятия — 408

Республика Коми — 407

Калининградская область — 391

Свердловская область — 386

Ростовская область — 382

Воронежская область — 377

Владимирская область — 356

Курская область — 341

Иркутская область — 338

Красноярский край — 333

Республика Чувашия — 332

Республика Крым — 317

Самарская область — 312

Волгоградская область — 311

Пермский край — 311

Амурская область — 307

Карачаево-Черкесская Республика — 301

Рязанская область — 301

Кировская область — 281

Орловская область — 281

Забайкальский край — 268

Ямало-Ненецкий автономный округ — 265

Томская область — 253

Ханты-Мансийский автономный округ — 253

Новгородская область — 238

Ивановская область — 229

Брянская область — 213

Республика Алтай — 208

Оренбургская область — 202

Камчатский край — 197

Ярославская область — 195

Республика Хакасия — 194

Республика Северная Осетия - Алания — 192

Саратовская область — 189

Тульская область — 176

Костромская область — 174

Кемеровская область — 169

Ставропольский край — 169

Приморский край — 155

Новосибирская область — 154

Сахалинская область — 154

Тамбовская область — 142

Краснодарский край — 141

Вологодская область — 140

Белгородская область — 138

Астраханская область — 132

Кабардино-Балкарская Республика — 125

Калужская область — 121

Удмуртская Республика — 112

Смоленская область — 111

Тверская область — 104

Севастополь — 101

Липецкая область — 96

Пензенская область — 95

Республика Дагестан — 81

Республика Тыва — 81

Республика Мордовия — 80

Республика Татарстан — 79

Курганская область — 78

Республика Адыгея — 77

Республика Башкортостан — 71

Псковская область — 65

Еврейская автономная область — 64

Республика Марий Эл — 62

Магаданская область — 56

Республика Ингушетия — 53

Республика Калмыкия — 43

Ненецкий автономный округ — 38

Челябинская область — 38

Чеченская Республика — 22

Чукотский автономный округ — 6

За весь период выписано в связи с выздоровлением – 1 859 851 человек.

За сутки подтверждено 554 летальных случаев с коронавирусом:

Москва — 73

Санкт-Петербург — 69

Московская область — 36

Красноярский край — 30

Ростовская область — 26

Воронежская область — 16

Пермский край — 16

Нижегородская область — 15

Свердловская область — 13

Алтайский край — 12

Вологодская область — 12

Омская область — 12

Тамбовская область — 12

Республика Коми — 11

Республика Дагестан — 9

Новосибирская область — 8

Республика Крым — 8

Республика Чувашия — 8

Брянская область — 7

Иркутская область — 7

Мурманская область — 7

Ставропольский край — 7

Челябинская область — 7

Краснодарский край — 6

Саратовская область — 6

Тульская область — 6

Волгоградская область — 5

Липецкая область — 5

Тверская область — 5

Ханты-Мансийский автономный округ — 5

Забайкальский край — 4

Курская область — 4

Оренбургская область — 4

Приморский край — 4

Архангельская область — 3

Астраханская область — 3

Ивановская область — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Калининградская область — 3

Калужская область — 3

Кемеровская область — 3

Орловская область — 3

Пензенская область — 3

Республика Алтай — 3

Республика Калмыкия — 3

Республика Татарстан — 3

Республика Хакасия — 3

Самарская область — 3

Севастополь — 3

Томская область — 3

Удмуртская Республика — 3

Ямало-Ненецкий автономный округ — 3

Ярославская область — 3

Владимирская область — 2

Камчатский край — 2

Костромская область — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Карелия — 2

Рязанская область — 2

Хабаровский край — 2

Кировская область — 1

Псковская область — 1

Республика Марий Эл — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Сахалинская область — 1

Тюменская область — 1

Ульяновская область — 1

Чеченская Республика — 1

За весь период от коронавируса умерло 41 607 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 77,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 493 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 518 тыс. 710 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф