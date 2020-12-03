Оперштаб сообщил о 28 145 новых случаях коронавируса за сутки на 3 декабря в России

За последние сутки в России выявлено 28145 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно как контактные без клинических проявлений — 5988 (21,3%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0,2%
2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика 0,7%
Нарастающим итогом выявлено 2 375546 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 29 502 человека:
Москва — 6849
Санкт-Петербург — 2940
Московская область — 1034
Республика Саха (Якутия) — 593
Архангельская область — 502
Тюменская область — 485
Ульяновская область — 481
Хабаровский край — 461
Нижегородская область — 440
Алтайский край — 439
Омская область — 439
Ленинградская область — 437
Мурманская область — 421
Республика Карелия — 409
Республика Бурятия — 408
Республика Коми — 407
Калининградская область — 391
Свердловская область — 386
Ростовская область — 382
Воронежская область — 377
Владимирская область — 356
Курская область — 341
Иркутская область — 338
Красноярский край — 333
Республика Чувашия — 332
Республика Крым — 317
Самарская область — 312
Волгоградская область — 311
Пермский край — 311
Амурская область — 307
Карачаево-Черкесская Республика — 301
Рязанская область — 301
Кировская область — 281
Орловская область — 281
Забайкальский край — 268
Ямало-Ненецкий автономный округ — 265
Томская область — 253
Ханты-Мансийский автономный округ — 253
Новгородская область — 238
Ивановская область — 229
Брянская область — 213
Республика Алтай — 208
Оренбургская область — 202
Камчатский край — 197
Ярославская область — 195
Республика Хакасия — 194
Республика Северная Осетия - Алания — 192
Саратовская область — 189
Тульская область — 176
Костромская область — 174
Кемеровская область — 169
Ставропольский край — 169
Приморский край — 155
Новосибирская область — 154
Сахалинская область — 154
Тамбовская область — 142
Краснодарский край — 141
Вологодская область — 140
Белгородская область — 138
Астраханская область — 132
Кабардино-Балкарская Республика — 125
Калужская область — 121
Удмуртская Республика — 112
Смоленская область — 111
Тверская область — 104
Севастополь — 101
Липецкая область — 96
Пензенская область — 95
Республика Дагестан — 81
Республика Тыва — 81
Республика Мордовия — 80
Республика Татарстан — 79
Курганская область — 78
Республика Адыгея — 77
Республика Башкортостан — 71
Псковская область — 65
Еврейская автономная область — 64
Республика Марий Эл — 62
Магаданская область — 56
Республика Ингушетия — 53
Республика Калмыкия — 43
Ненецкий автономный округ — 38
Челябинская область — 38
Чеченская Республика — 22
Чукотский автономный округ — 6
За весь период выписано в связи с выздоровлением – 1 859 851 человек.
За сутки подтверждено 554 летальных случаев с коронавирусом:
Москва — 73
Санкт-Петербург — 69
Московская область — 36
Красноярский край — 30
Ростовская область — 26
Воронежская область — 16
Пермский край — 16
Нижегородская область — 15
Свердловская область — 13
Алтайский край — 12
Вологодская область — 12
Омская область — 12
Тамбовская область — 12
Республика Коми — 11
Республика Дагестан — 9
Новосибирская область — 8
Республика Крым — 8
Республика Чувашия — 8
Брянская область — 7
Иркутская область — 7
Мурманская область — 7
Ставропольский край — 7
Челябинская область — 7
Краснодарский край — 6
Саратовская область — 6
Тульская область — 6
Волгоградская область — 5
Липецкая область — 5
Тверская область — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Забайкальский край — 4
Курская область — 4
Оренбургская область — 4
Приморский край — 4
Архангельская область — 3
Астраханская область — 3
Ивановская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Калининградская область — 3
Калужская область — 3
Кемеровская область — 3
Орловская область — 3
Пензенская область — 3
Республика Алтай — 3
Республика Калмыкия — 3
Республика Татарстан — 3
Республика Хакасия — 3
Самарская область — 3
Севастополь — 3
Томская область — 3
Удмуртская Республика — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Ярославская область — 3
Владимирская область — 2
Камчатский край — 2
Костромская область — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Карелия — 2
Рязанская область — 2
Хабаровский край — 2
Кировская область — 1
Псковская область — 1
Республика Марий Эл — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Сахалинская область — 1
Тюменская область — 1
Ульяновская область — 1
Чеченская Республика — 1
За весь период от коронавируса умерло 41 607 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 77,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 493 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 518 тыс. 710 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф