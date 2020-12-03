Почему ни в коем случае нельзя выносить мусор после захода солнца?

Оставлять мусор в доме на вечер также нельзя, положительная энергия могла покинуть навсегда дом. Можно притянуть в свою жизнь беду и неудачу.

В народе существует примета, что после заката солнца не советуют выбрасывать мусор из дома

Существует примета, которая запрещает выносить мусор поздно вечером. Можно привлечь беду, несчастье в дом и ссоры. Но некоторые люди считают это простым суеверием и редко придерживаются каких-то правил.

Приметы и суеверия связанные с выбрасыванием мусора вечером

В народе существует примета, что после заката солнца не советуют выбрасывать мусор из дома. Ночью, на «охоту» выходят злые духи, ведьмы, они могут привлечь ссоры в дом, негативные эмоции и плохое самочувствие.

Но есть и другая примета, что люди, которые выносят мусор из дома после заката солнца, заставляют домового уйти из их жилья. Дух не любит, когда что-то делается не вовремя, поэтому может кинуть счастливое семейное гнёздышко. Это сулит финансовую неудачу, потерю положительных и счастливых эмоций.

Много вреда может произойти в семье, если выносить мусор поздно вечером, сличается, что нечистая сила может похитить вещи и провести над ними магические ритуалы, обряды. Поэтому мусор нужно закапывать в землю.

Особое внимание советовали уделить волосам, их лучше всего не выбрасывать, а сжигать. Так как в них находится много человеческой энергии, если ими овладеет колдун, ведьма может навести порчу, сглаз.

Что будет, если выбросить мусор вечером по фен-шуй

Считалось, что оставлять мусор в доме на вечер также нельзя, положительная энергия могла покинуть навсегда дом. Можно притянуть в свою жизнь беду и неудачу. По фен-шуй, выбрасывая вечером мусор, это влияет на достаток в доме.

Люди могут жить бедно и несчастливо. Поэтому стоит все дела связанные с уборкой сделать до заката солнца. Это поможет избежать неудач.

Другие приметы и суеверия связанные с мусором

Существуют и другие приметы связанные с мусором. Нельзя смешивать пищевые и бытовые отходы, это приведёт к денежным потерям. Если человек менял своё жильё, стоит весь мусор забирать с собой. Это поможет избежать порчи от соседей, недоброжелатели не будут посещать дом.

В церковные праздники стоит удержаться от уборки, а также от выбрасывания мусора, это поможет не навлечь беду. Считается, что в такие дни стоит сходить в церковь и молиться, а не заниматься домашними делами.

Если людям нужно срочно выбросить мусор, стоит сказать такие слова:

«Плохое выбрасываю из дома, а хорошее оставлю за дверью, пусть сопутствует удача, счастье, радость и успех».

После сказанных слов можно вынести мусор. Психологи уверенны, данная считалочка заставляет людей поверить в то, что всё будет хорошо, и никакая беда не случится в жизни.

В современном мире вечером не советуют выносить мусор по некоторым причинам, одна из которых – на улице темно, возле мусорных баков могут быть собаки, коты. Если они голодные, могут наброситься на человека. Поэтому советуют выбрасывать рано утром, чтобы не попасть в неприятные ситуации.

Источник: rsute.ru