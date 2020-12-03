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"Мы доим людей постоянно": Требуют понизить тариф на вывоз мусора депутаты Бердска. Сейчас берут 83 рубля в месяц с носа

17:28 03.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"Если  посмотреть сегодня, те объемы денежных средств, которые собирает региональный оператор, посмотреть, что изменилось для населения, то "благими намерениями вымещена дорога в ад". Мы не почувствовали никаких изменений", - заявила Елена Бороздина.

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Сюжет: Мусорная реформа
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"Мы доим людей постоянно": Требуют понизить тариф на вывоз мусора депутаты Бердска. Сейчас берут 83 рубля в месяц с носа«Будем биться до конца»: высказался против повышения тарифов на вывоз мусора Андрей ШимкивЕщё 184 новостей

Совет депутатов Бердска подготовил обращение о значительном повышении тарифов вывоза мусора председателю строительства и комитета ЖКХ законодательного собрания Евгению Покровскому. Решение было выдвинуто 3 декабря на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству.

Председатель совета депутатов Бердска Елена Бороздина заявила, что рост тарифов произошел на 40%, возможно, это не предел. Учитывая то, что во время пандемии многие люди остались безе работы, ситуация с повышением более чем плачевна.

- Решать вопросы на сегодняшний день монополиста регионального оператора за счет жителей Бердска, как и жителей Новосибирской области -  кощунственно. Также как и вывозить все на плечах жителей. Мы не должны этого допустить, - высказалась Елена Бороздина.

Как оказалось, депутаты законодательного собрания уже обратились в ФАС Москвы. Департамент по тарифам обратился в арбитражный суд. Слушание назначено на 18 декабря.

Напомним, что управлением антимонопольной службы было вынесено представление о том, чтобы департамент по тарифам произвел индексацию тарифов на вывоз ТКО. Эта индексация была проведена и в результате население получило тариф на вывоз с 59 рублей до 83 рублей в месяц с человека.

- Мы должны помнить с какими благими намерениями эта реформа создавалась, когда нам обещали ликвидацию старых полигонов, мусоросортировку и мусороперераработку. Если  посмотреть на сегодня, те объемы денежных средств, которые собирает региональный оператор и посмотреть что изменилось для населения, то "благими намерениями вымещена дорога в ад". Мы не почувствовали никаких изменений. Ни мусоропереработок ни мусоросортировок, ничего не появилось. Получается мы "доим" людей постоянно. Региональному оператору мало денежных средств. Отсюда  и появилось наше обращение. Мы предлагаем депутатам заксобрания любую помощь в рамках наших полномочий. Мы готовы,-  отметила Бороздина.

Напомним, что 415 млн рублей должен региональный оператор перевозчикам Искитима, Бердска и всей Новосибирской области. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила генеральный директор ООО "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова 6 июля. Напомним, как писал "Курьер. Среда. Бердск" выиграл суд на 18 млн руб. экс-перевозчик «Эко-Лайн» по долгам «Экологии-Новосибирск» за вывоз мусора в Искитиме. Также второй перевозчик «Феникс» заявил, что перестал вывозить мусор из-за новых долгов регоператора.

вывоз мусора ЖКХ. тарифы Елена Бороздина
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От редакции

Справедливо ли повышение цен?

Иван Петров, 03 декабря 2020 17:41
У меня вопрос к Бороздиной.
Вы действительно думали, что будут какие то изменения в лучшую сторону ?
Семён, 03 декабря 2020 17:59
И в администрации еще удивляются, что жители города категорически против транспортной "реформы"?

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