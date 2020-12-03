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«Обстановка очень тяжелая»: объявили юридическую войну России

17:26 03.12.2020 Фото: minjust-rso.org
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Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд.

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https://minjust-rso.org/

Самым большим делом против России в иностранных судах Константин Чуйченко назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война.

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд. Российская Федерация данное решение обжаловала.

санкции юридическая война Константин Чуйченко
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