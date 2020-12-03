Морковная Уфа, грустный Омск: В поездах и самолетах учит уроки по полгода проводящая на соревнованиях по бадминтону 11-летняя Маша Осадчая из Бердска

Только в прошлом году Маша привезла 15 медалей. Географию России она изучает в том числе и по своим поездкам.

Из поездок на соревнования Маша возвращается с медалями

На соревнованиях по бадминтону прославляет свой город 11-летняя Маша Осадчая из Бердска. Только за один год юная спортсменка положила в копилку города 15 медалей. Несмотря на то, что соревнования отнимают у нее очень много времени и сил, в школе девчушка учится на «отлично».

В секцию бадминтона Маша пришла по совету доктора в феврале 2018 года. У нее падало зрение, и окулист сказал, чтобы она бросала свои «музыкалки» и художки» и шла в теннис или бадминтон.

Школьница пришла на пробное занятие, ей понравилось. Вскоре тренер Владимир Леонов повез детей на соревнования в Омск. И Маша вместе с мамой отправились с командой, чтобы поближе познакомиться с таким видом спорта, как бадминтон.

-Познакомилась, влюбилась, и понеслось, - призналась «Курьер. Среда. Бердск» Маша.

Первый результат не заставил себя долго ждать. Уже через пару месяцев спортсменка на соревнованиях в Новосибирске заняла призовое место.

С тех пор в каких только городах России на состязаниях по бадминтону не побывала Маша Осадчая. И везде в поездках ее сопровождала мама.

-Когда я была маленькой, мы жили небогато и я всегда спрашивала у мамы: почему мы никуда не ездим? Мама отвечала: «Выйдешь замуж, и муж тебя везде повозит». А меня возит дочь. У нас в начальных классах была чудная учительница-путешественница, с которой мы объехали много городов. В том числе были и на родине Деда Мороза. Благодаря Маше я сейчас много путешествую. Мы недавно вернулись из Казани и Питера, двух прекрасных городов. Везде брали по два дня для экскурсий. Столько было эмоций. Спасибо Маше, повозит меня, - рассказала мама Маши Оксана Осадчая.

За 2019 год в копилку Бердска Маша Осадчая принесла 15 медалей. Только пять, четыре золотые и одну серебряную, девочка получила в октябре 2019 года на открытом первенстве Дома ученых СО РАН.

-Но самая важная победа была для себя, над собой - обыграть свою основную соперницу. Соревнования проходили в СК «Ника» 12 мая. Турнир посвящался Дню Победы. Первенство Новосибирска «Наши надежды». Игра была очень напряженная. На нашем корте собрались все зрители, болельщики, игроки. Мама сказала, что если я проиграю, то вернет меня в музыкалку, на 8 лет. А я тогда уже полюбила бадминтон. И я выиграла! Очень переживательный был Челябинск в сентябре. У нас были на руках билеты домой, а я неожиданно вошла в финал. Билеты поменять не удалось, но финальные игры провели. Наградили меня в коридоре. Самые грустные воспоминания связаны с октябрем 2019 года - по дороге из Омска в Пермь. В Омске мы были своей большой командой. И сложности, и радости, и поддержка - было все! По окончанию турнира все пошли в кинотеатр, а я - на вокзал. Меня ждала Пермь. Я грустила по своим ребятам и тренеру. Как только мы сели в поезд (папа и мама были со мной) я в слезах уснула. И проспала 15 часов. В Перми были первые соревнования, на которые я поехала из Бердска одна. Завершил 2019 год турнир в Уфе. Я его называю «морковный». На время соревнований мы жили в интернате, в котором и играли. И на каждый полдник на кухне выставляли ведро нарезанной моркови! Мы были счастливы! Ну, и по традиции я привезла домой медальку! - поделилась бадминтонистка.

Многие дети рады поехать на соревнования еще и из-за того, что можно прогулять школу. У Машеньки же это не так. Перед каждой поездкой она переживает, что пропустит уроки. И чтобы сократить время пропусков, школьница занимается науками в самолете и поезде. Раньше везде таскала в собой учебники. А сейчас в самолет много с собой не возьмешь, поэтому девчушка складывает в свой рюкзачок ксерокопии заданий из учебников. Получается так, что почти половину учебного года Маша проводит в поездках и на соревнованиях. Но везде успевает. Учится на «отлично».

-Маша у нас одна. Долгожданная, поздняя, любимая. Мы всегда вместе, всегда рядом. Я говорю: Маша, у тебя соревнования, это закалка характера, тебе это нужно. Тебе нужно выйти, настроиться на игру. Как правило, соперники на соревнованиях у нее всегда старше. Я смотрю, она, действительно, становится сильнее характером. И мне это нравится. У нее стало меньше стеснительности. Она сама ищет подход к людям. В общем, учимся жить.



Как-то Маша лежит и плачет, спрашиваю, что случилось. А ей не досталось призовое место. Я стала ее ругать. Говорю, что она должна получать удовольствие от игры, опыт. Мне не нужны медали, главное, чтобы она была довольна собой. Она в ответ: «Вы столько с папой в меня денег вкладываете, а вдруг я брошу бадминтон, и все будет зря. Я говорю: Маш, ты в спорте ровно столько, сколько тебе это интересно. Ты, может, завтра проснешься и скажешь: все, хочу танцевать. До этого у нас Маша и биатлоном занималась на «Метелице», много всего перепробовала, я ждала, когда она скажет — хочу вот это. Наконец, этот момент настал, - отметила Оксана.

Впереди Машу ждут соревнования в Саратове. Всероссийские юношеские и первенство России. 12 декабря вместе с мамой они отправятся в очередной «вояж», домой вернутся только 24 декабря. Желаем Машеньке победы.

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