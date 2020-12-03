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Живший в лесу с бездомными 7-мальчик нашел родину и дом

20:50 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенок жил в самодельной хибаре с 46-летним жителем Средней Азии. Удалось доказать их родство и восстановить документы.

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Живший в балашихинском лесу мальчик и его отец улетели в Узбекистан

Живший в балашихинском лесу мальчик вместе с отцом улетели в Узбекистан накануне, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками.

Позднее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что благодаря совместным усилиям властей региона и Узбекистана мальчик получил свидетельство о рождении и "обрёл отца". Добавляется, что ребенок около двух недель жил в самодельной постройке с 46-летним жителем Средней Азии, который предположительно является его отцом.

"История маленького Амалия, который жил в подмосковном лесу с отцом под Балашихой, подошла к концу. Вчера отец и сын улетели на родину, в Узбекистан, где Амаля уже ждёт бабушка", - написала Мишонова в своем Telegram-канале "Осторожно! Дети".

Омбудсмен отметила, что в короткие сроки органы опеки, городской суд, ЗАГС, посольство Узбекистана проделали огромную совместную работу.

"Восстановление документов, подтверждение личности отца и родства, документы на выезд", - пояснила Мишонова.

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