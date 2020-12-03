Перебрал виагры: престарелый Бари Алибасов попал в больницу с передозом

У продюсера резко упало давление. Пустые упаковки от препарата для повышения потенции были обнаружены в его квартире.

Бари Алибасова госпитализировали из-за передозировки виагры

Российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали из-за передозировки виагры. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин рассказал, у Алибасова резко упало давление. Предполагается, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире продюсера.

«В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», — отметил Горжанкин.

9 ноября российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. По словам ее адвоката, «последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней».

Позднее Горжанкин заявил, что танцовщица и помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.