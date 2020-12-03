03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Чубайса уволили досрочно: Новым главой Роснано прочат Сергея Куликова

18:46 03.12.2020 Фото: Роснано
2 0

Согласно директивы, совет директоров госкорпарации должен поддержать избрание Куликова на должность председателя правления УК «Роснано» сроком на пять лет с одновременной отставкой Чубайса.

% name% title
Директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса

Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано».

Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко и опубликована на сайте кабмина.

Согласно этому документу, они должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Сергея Куликова на должность председателя правления УК «Роснано» сроком на пять лет.

Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.

голосовать должность досрочно избрание уволили Анатолий Чубайс Сергей Куликов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чубайс пойдет на пенсию?

Аноним, 03 декабря 2020 19:57
Поводил за нос Путина достаточно! Наконец выгнали...
Поросёнок Пётр, 03 декабря 2020 20:20
Не расстраивайтесь, он просто пересядет в другое тёплое кресло.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трескучие морозы до -40 надвигаются на Сибирь. Какие регионы замерзнут?
20:15 03-12-2020
Трескучие морозы до -40 надвигаются на Сибирь. Какие регионы замерзнут?
Адольф Гитлер стал депутатом с огромным процентом голосов
20:09 03-12-2020
Адольф Гитлер стал депутатом с огромным процентом голосов
Кондак и молитвы Введению во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года. Сказание о Входе во Храм Матери Божьей
20:06 03-12-2020
Кондак и молитвы Введению во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года. Сказание о Входе во Храм Матери Божьей
Расширил ипотечные льготы для многодетных Мишустин. На что можно потратить 450 тыс. рублей?
19:51 03-12-2020
Расширил ипотечные льготы для многодетных Мишустин. На что можно потратить 450 тыс. рублей?
5 защитных обрядов для дома от сглаза и нечистой силы для прочтения в декабре 2020 года
19:50 03-12-2020
5 защитных обрядов для дома от сглаза и нечистой силы для прочтения в декабре 2020 года
За истязания детей в туббольнице судят двух медсестер в Новосибирске. Дети не спали в сончас
19:28 03-12-2020
За истязания детей в туббольнице судят двух медсестер в Новосибирске. Дети не спали в сончас
Почему ни в коем случае нельзя выносить мусор после захода солнца?
19:20 03-12-2020
Почему ни в коем случае нельзя выносить мусор после захода солнца?
Какие меры социальной поддержки есть у инвалидов, поведала Госдума
19:17 03-12-2020
Какие меры социальной поддержки есть у инвалидов, поведала Госдума
ПФР: как начисляется пенсия пенсионерам-инвалидам и каков ее размер в России
19:07 03-12-2020
ПФР: как начисляется пенсия пенсионерам-инвалидам и каков ее размер в России
Закопал племянницу-сироту ради квартиры и сошел с ума деревенский злодей в Новосибирской области
19:05 03-12-2020
Закопал племянницу-сироту ради квартиры и сошел с ума деревенский злодей в Новосибирской области