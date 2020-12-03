Чубайса уволили досрочно: Новым главой Роснано прочат Сергея Куликова

Согласно директивы, совет директоров госкорпарации должен поддержать избрание Куликова на должность председателя правления УК «Роснано» сроком на пять лет с одновременной отставкой Чубайса.

Директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса

Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано».

Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко и опубликована на сайте кабмина.

Согласно этому документу, они должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Сергея Куликова на должность председателя правления УК «Роснано» сроком на пять лет.

Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.