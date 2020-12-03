Закопал племянницу-сироту ради квартиры и сошел с ума деревенский злодей в Новосибирской области

Следователям СК удалось раскрыть преступление через 20 лет. Современные методы позволили. Тело считавшейся пропавшей без вести 18-летней девушки ее дядя спрятал.

Убил и закопал тело сироты ее дядя

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела об убийстве девушки-сироты, совершенном более 20 лет назад. Об этом 3 декабря рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по завершено расследование уголовного дела в отношении 75-летнего жителя Колыванского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

В апреле 2000 года по факту безвестного исчезновения 18-летней девушки в д. Воробьево Колыванского района следователями было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На протяжении длительного времени лицо, причастное к причинению смерти потерпевшей, установить не удавалось, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено.

В феврале 2020 года следователями следственного управления СК России по Новосибирской области предварительное следствие по делу было возобновлено.

В результате планомерной работы следователей, следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудников ОМВД России по Колыванскому району удалось установить причастность к совершению убийства обвиняемого.

По данным следствия, в 1996 году в связи с гибелью родителей попечителем потерпевшей была назначена ее тетя, супруга обвиняемого. При этом за девушкой была закреплена жилая площадь по месту совместного проживания с попечителем. Однажды в разговоре девушка озвучила, что хочет подать в суд и доказать свое право собственности на квартиру, в которой они проживали совместно с семьей обвиняемого.

-После этого, в сентябре 1999 года в вечернее время обвиняемый, находясь в квартире у себя дома, из корыстных побуждений, действуя умышленно, целенаправленно, с целью убийства потерпевшей для предотвращения возможности реализации ею своего права на приватизацию доли в квартире, с целью получения в дальнейшем для себя права на приватизацию своей доли в указанной квартире, нанес потерпевшей не менее двух ударов неустановленным в ходе предварительного следствия твердым предметом в область головы, - уточнила Кулешова.

От полученных травм смерть потерпевшей наступила через непродолжительное время на месте происшествия.

После этого злоумышленник, с целью сокрытия следов совершенного им преступления, погрузил тело потерпевшей в автомобиль, вывез в лесной массив и закопал.

Следователи СКР в ходе обыска у обвиняемого при помощи современной криминалистической аппаратуры обнаружили между половыми досками следы крови. Генетическая экспертиза установила, что кровь принадлежит пропавшей девушке.

В следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области на постоянной основе действует аналитическая группа по расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы. Несмотря на неочевидный характер преступлений, которые не удавалось раскрыть много лет, следователи ведут скрупулезную работу по сбору доказательств, основанных как на результатах оперативной работы сотрудников правоохранительных органов, так и использовании современных достижений криминалистической техники.

Несмотря на то, что во время расследования мужчина категорически отрицал свою вину в инкриминируемом деянии и выдвигал различные версии для того, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. В связи с тем, что у обвиняемого после инкриминируемого противоправного деяния развилось хроническое психическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера.