За истязания детей в туббольнице судят двух медсестер в Новосибирске. Дети не спали в сончас

3-летняя девочка во время сончаса ходила по палате. За это подозреваемая с силой схватила ребенка за волосы, подняла над полом и кинула на кровать. И подобных эпизодов несколько. Избиения детей попали на видео.

Было обнародовано видео, на котором медсестра хватает за волосы трехлетнюю девочку и швыряет на кровать

В Новосибирске медсестры предстанут перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми в туберкулезной больнице. Об этом в четверг сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следственными органами регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении двух медицинских сестер филиала детской туберкулезной больницы ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница».

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Следствием установлено, что 2 ноября 2020 года в утреннее время 35-летняя медсестра находилась в палате вместе с малолетней пациенткой. Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медик посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того, чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания.

После этого, в дневное время 4 ноября 2020 года, снова наблюдая за тем, как девочка не спит во время сон часа и ходит по палате, подозреваемая с силой схватила последнюю рукой за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.

Кроме того, следователями СК России был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. Так, 3 ноября 2020 года в послеобеденное время 55-летняя медицинская сестра посчитала, что малолетний пациент не спит во время сон часа, подошла к ребенку и с силой ударила ладонью в область спины, причинив тем самым физическую боль и страдания.

Также следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), возбужденного в рамках расследования вышеуказанных уголовных дел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.