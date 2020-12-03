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Адольф Гитлер стал депутатом с огромным процентом голосов

20:09 03.12.2020 Фото: Избирательной комиссии Намибии
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Получивший депутатский мандат и доверие избирателей говорит, что он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии, и у него нет планов на мировое господство.

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Чернокожий депутат Адольф Гитлер Уунона получил 84,88% голосов в бывшей немецкой колонии

Политик, названный в честь Адольфа Гитлера, получил мандат депутата на выборах в Намибии. Об этом сообщает Daily Mail.

Чернокожий депутат Адольф Гитлер Уунона получил 84,88% голосов в бывшей немецкой колонии.

Мужчина говорит, что он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии, и у него нет планов касательно мирового господства.

"Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер.

В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком я понял, что этот человек хочет захватить весь мир", – говорит новоизбранный депутат.

Он говорит, что жена зовет его Адольфом, добавив, что обычно его называют Адольф Уунона, но было слишком поздно официально менять имя.

Известная ранее как Германская Юго-Западная Африка, Намибия была немецкой колонией с 1884 года, пока империя не лишилась своих владений после Первой мировой войны. В стране до сих пор выходит газета на немецком языке, а также сохранились немецкие названия улиц.

. выбор депутат мандат нацист немец Адольф Гитлер
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