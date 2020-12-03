03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Трескучие морозы до -40 надвигаются на Сибирь. Какие регионы замерзнут?

20:15 03.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Декабрь, по прогнозах синоптиков, в этих регионах будет холоднее обычного. А снега, наоборот, окажется меньше.

% name% title
Морозы продержатся недолго

Последний месяц года в Алтайском крае ожидается более холодным, чем обычно. Средняя месячная температура декабря составит -11…-18 градусов. Это около нормы, а по югу – ниже нормы на 1 градус.

В первой декаде температура воздуха по ночам ожидается в районе -18…-25 градусов, днем – от -10 до -15°С, с понижением к концу декады на 5-7 градусов.

В начале второй декады температура воздуха ночью составит от -27 до -32 градусов, местами -35…-40 градусов. Днем ожидается -20…-25°С, местами до -30°С. К концу декады температура постепенно повысится. Ночью будет -13…-18°С, днем – от -7 до -12 градусов.

В третьей декаде ожидаются колебания температуры воздуха: ночью – от -13…-18 до -23…-28°С, местами -35 градусов; днем – от -7…-12 до -15…-20°С, местами -22…-27 градусов.

Количество снега в декабре не превысит норму, а по югу и вовсе будет меньше нормы.

В Новосибирской области декабрь синоптики прогнозируют тоже холоднее обычного - морозы до -38.

морозы регионы синоптики снег температура холод
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите зиму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Точный астропрогноз на пятницу 4 декабря для каждого знака зодиака
21:50 03-12-2020
Точный астропрогноз на пятницу 4 декабря для каждого знака зодиака
Новая инициатива лишит россиян пенсии 1
21:37 03-12-2020
Новая инициатива лишит россиян пенсии
Подробности личной жизни и смерти ведущего ток-шоу "ДНК" на НТВ Александра Котового стали известны
21:24 03-12-2020
Подробности личной жизни и смерти ведущего ток-шоу
С Днем святой Варвары красивые поздравления в прозе на 4 декабря 2020 года
21:20 03-12-2020
С Днем святой Варвары красивые поздравления в прозе на 4 декабря 2020 года
БердскЗаработали призы на лайфхаках об экономии семейного бюджета команды из Бердска
21:06 03-12-2020
Заработали призы на лайфхаках об экономии семейного бюджета команды из Бердска
Живший в лесу с бездомными 7-мальчик нашел родину и дом
20:50 03-12-2020
Живший в лесу с бездомными 7-мальчик нашел родину и дом
БердскМорковная Уфа, грустный Омск: В поездах и самолетах учит уроки по полгода проводящая на соревнованиях по бадминтону 11-летняя Маша Осадчая из Бердска
20:33 03-12-2020
Морковная Уфа, грустный Омск: В поездах и самолетах учит уроки по полгода проводящая на соревнованиях по бадминтону 11-летняя Маша Осадчая из Бердска
Трескучие морозы до -40 надвигаются на Сибирь. Какие регионы замерзнут?
20:15 03-12-2020
Трескучие морозы до -40 надвигаются на Сибирь. Какие регионы замерзнут?
Адольф Гитлер стал депутатом с огромным процентом голосов 1
20:09 03-12-2020
Адольф Гитлер стал депутатом с огромным процентом голосов
Кондак и молитвы Введению во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года. Сказание о Входе во Храм Матери Божьей
20:06 03-12-2020
Кондак и молитвы Введению во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года. Сказание о Входе во Храм Матери Божьей