Трескучие морозы до -40 надвигаются на Сибирь. Какие регионы замерзнут?

Декабрь, по прогнозах синоптиков, в этих регионах будет холоднее обычного. А снега, наоборот, окажется меньше.

Морозы продержатся недолго

Последний месяц года в Алтайском крае ожидается более холодным, чем обычно. Средняя месячная температура декабря составит -11…-18 градусов. Это около нормы, а по югу – ниже нормы на 1 градус.

В первой декаде температура воздуха по ночам ожидается в районе -18…-25 градусов, днем – от -10 до -15°С, с понижением к концу декады на 5-7 градусов.

В начале второй декады температура воздуха ночью составит от -27 до -32 градусов, местами -35…-40 градусов. Днем ожидается -20…-25°С, местами до -30°С. К концу декады температура постепенно повысится. Ночью будет -13…-18°С, днем – от -7 до -12 градусов.

В третьей декаде ожидаются колебания температуры воздуха: ночью – от -13…-18 до -23…-28°С, местами -35 градусов; днем – от -7…-12 до -15…-20°С, местами -22…-27 градусов.

Количество снега в декабре не превысит норму, а по югу и вовсе будет меньше нормы.

В Новосибирской области декабрь синоптики прогнозируют тоже холоднее обычного - морозы до -38.