Заработали призы на лайфхаках об экономии семейного бюджета команды из Бердска

Работы победителей будут рекомендованы для использования на уроках финансовой грамотности в образовательных организациях Новосибирской области.

Видеоролики семейных команд про финансовую «подушку безопасности» стали победителями онлайн-олимпиады

В Новосибирской области определены победители онлайн-олимпиады для учащихся и членов их семей, направленной на повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры домохозяйств. Лучшими из 103 работ, поступивших на первую региональную онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности, стали видеоролики семейных команд с финансовыми лайфхаками.

Призовые места разделили между собой семейные команды из Краснозерского района Новосибирской области, Новосибирска, Бердска. Команды подготовили видеоролики, посвященные формированию финансовой «подушки безопасности» и основам формирования бюджета молодой семьи.

Организатором олимпиады выступил региональный центр финансовой грамотности – автономная некоммерческая организация «Новосибирский Дом финансового просвещения» при информационной поддержке министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерства образования Новосибирской области.

На конкурс поступило 103 работы от учащихся образовательных организаций и организаций среднего профессионального образования городов Новосибирска и Бердска и 14 районов Новосибирской области. В рамках двух этапов олимпиады дети совместно с членами их семей подготовили 60 презентаций лайфхаков по семейному бюджету и 43 видеоролика по ведению личного и/или семейного бюджета.

Онлайн-площадкой для проведения олимпиады выступила социальная сеть «Вконтакте», где участники публиковали свои работы в официальной группе олимпиады. Формат мероприятия предполагал размещение публикаций в свободном доступе, чтобы у участников была возможность познакомиться с работами друг друга и расширить свои знания в вопросах финансовой грамотности. Все работы доступны для просмотра и скачивания.

Ролики-победители можно посмотреть по ссылкам: https://clck.ru/SDdCq, https://clck.ru/SDdZn, https://clck.ru/SDdX2. Работы победителей будут рекомендованы для использования на уроках финансовой грамотности в образовательных организациях региона.

Оценку работ осуществляло жюри, в состав которого вошли преимущественно консультанты по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф.