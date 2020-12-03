Подробности личной жизни и смерти ведущего ток-шоу "ДНК" на НТВ Александра Котового стали известны

Кем приходилась ему погибшая с ним молодая женщина? Стало известно, что перед трагическим полетом он тайно развелся с женой.

Телеведущий Александр Колтовой тайно развелся накануне катастрофы

Почти месяц произошел со дня трагедии в небе Подмосковья – 7 ноября неподалеку от Люберец потерпел крушение легкомоторный самолет «Пайпер». В авиакатастрофе погибли телеведущий Александр Колтовой, и его новая подруга, экс-жена олигарха Наталья Климова. Нам стали известны события, предшествовавшие ЧП, и новые подробности личной жизни звезды экрана. Незадолго до трагедии журналист развёлся с женой и даже успел познакомить дочку с детьми новой избранницы, которая отправилась с ним в последний полёт.

А владелец самолёта звонил в компанию, обслуживающую воздушные суда и консультировался по поводу двигателя.

Личная жизнь Александра Колтового была тайной даже для друзей и коллег журналиста. Когда произошла трагедия и СМИ ошибочно сообщили о том, что в самолёте с ним была его жена, многие удивились, так как знали, что Колтовой был в браке.

На сайте одного из судов есть информация о том, что Александр развёлся со своей женой Алиной (имя изменено) 12 августа 2020 года. Инициатором расторжения брака был журналист. По данным МК, пара заключила мировое соглашение. Имущество супруги поделили поровну: Колтовой отписал бывшей жене квартиру и машину, а себе забрал загородный участок и другой автомобиль. Дочь по соглашению сторон осталась с матерью.

Об Алине известно, что женщина ранее была руководителем пресс-службы фешенебельного отеля, в последнее время трудится на туристической ниве. Александр некоторое время переживал внутренний кризис и нашёл выход в общении на стороне. Правда, перед тем как начать новые отношения Колтовой сообщил об этом Алине и супруги расстались по-мирному.

По рассказам друзей, в сердечных делах Александр не был робок, быстро влюблялся и с головой погружался в новые отношения. Но так же стремительно мог охладеть к новой пассии. Почти сразу после развода он рассказал некоторым товарищам, что по уши влюбился в даму, живущую в США. Родители женщины безбедно живут на Урале, а она сама обосновалась на ПМЖ в Нью-Йорке и так же, как телеведущий, имела отношение к малой авиации. По рассказам, у очередной подруги Александра даже был в США свой самолёт, а ещё её видели в компании Колтового на аэродроме в Мячково. Закончился роман так же быстро, как и начался. Женщина прилетела к кавалеру в Москву, но спустя две недели у неё с Александром произошёл разлад и они расстались.

Следующей и последней главой в романтической истории Александра стала Наталья Климова. Ни один наш собеседник из числа близких Колтового не был знаком с новой женщиной друга. Однако журналист в присущей ему манере успел рассказать товарищам, что на этот раз он точно нашёл «своего человека». О новой любви Александр стал откровенничать примерно за месяц до трагедии. Со слов друзей, он даже обмолвился, что женится на Наталье и планировал познакомить её с близким кругом в Сочи, где собирался провести с друзьями Новогодние праздники.

О Наталье известно, что она была в разводе с мужем – топ-менеджером крупной компании. Женщина строила карьеру в банке, но, когда появились дети, она полностью посвятила себя им. Про роман Колтового его бывшая жена Алина узнала примерно за две недели до аварии, причем от дочери. Девочка проговорилась (Колтовой просил её не рассказывать бывшей жене) матери о том, что познакомилась с детьми папиной подруги. Александр и Наталья проводили время вместе со своими детьми. Колтовой даже поделился видео с их совместного празднования Хэллуина, где их дочь играет с сыном Климовой.

Журналиста связывали очень тёплые отношения с дочерью, и почти всё свободное время он старался проводить в компании с ребёнком. Минимум раз в неделю Александр встречался с девочкой. Накануне трагедии, в пятницу вечером Колтовой связался с экс-супругой и сообщил о планах приехать в субботу и забрать девочку на выходной, но Алина отправила дочь к своим родителям с ночевкой, и визит Александра перенесли на воскресенье. К сожалению, этой встрече не суждено было состояться – катастрофа случилась в субботу. Тогда же, в пятницу Алина поделилась с бывшем мужем, что у неё сломалась машина и она была вынуждена отдать авто в сервис. Александр настоял, что сам займётся этим вопросом и позвонил в техцентр. Последнее сообщение от Колтового - у автомобиля «полетела» автоматическая коробка передач, и он возьмет все расходы по ремонту на себя.

Роковой полёт, по всей видимости, случился спонтанно. По рассказам друзей, Александр планировал работать в субботу, но уже в полдень они приехали на «Ауди» Натальи в Мячково.

Об этом же заявил в беседе с правоохранителями владелец самолета и друг «по небу» Колтового Юрий Грачёв. Бизнесмен (занимается поставками бутилированной воды) и журналист познакомились в лётной школе. Вскоре он продал свой «Пайпер» троим одногруппникам: Александру, Николаю и Юлии. Все они познакомились около года назад. А сам Грачёв планировал отправиться в Казахстан за новой стальной птицей.

На фоне развода с Алиной журналист очень сблизился с Юрием, так как тот был в аналогичной ситуации и помогал приятелю советами. Планировалось, что они вдвоём отправятся за новым самолетом для бизнесмена, и мужчины должны были даже лететь в те самые выходные, когда произошло ЧП, но сделка в Казахстане перенеслась. Об этом стало известно в пятницу. Тогда-то, видимо, и родилась идея спонтанного полета Александра с Наташей – последнего в их жизни.

Что касается расследования, то следователи отслушали все переговоры Александра по рации с диспетчером и организацией воздушного движения. В полёте Колтовой сообщил, что у его самолета отказал двигатель и через ОРВД запрашивал по рации посадку на МКАД. Из-за интенсивного движения ему отказали и было решено сажать машину в поле. Из переговоров слышно, что возгорание самолета, к сожалению, скорее всего началось в полете.

Также было изучено видео, снятое очевидцами. На момент, когда самолёт уже находился в крутом пике, у него не вращался винт – пропеллер находился в зафиксированном положении. Кроме того, что следователи изучают чистый внутри и невредимый снаружи масляный бачок, найденный на месте крушения, следователи изъяли фрагменты хвоста, двигателя и крыла. Все, что осталось от мотора, было направлено на экспертизу.

Рассматриваются две основные версии ЧП - авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя или по причине некачественного техобслуживания.

И есть один любопытный факт. По нашим данным, ещё в первые дни следователи допросили владельца организации, обслуживающей самолеты в Мячково. По его словам, договор на обслуживание «Пайпера», на котором разбился Колтовой, не заключался. Однако владелец самолета якобы звонил в компанию и консультировался. Причём хозяина судна интересовали нюансы именно по поводу двигателя.

Если исследования подтвердят, что двигатель был неисправен, то у следователей могут появиться вопросы к владельцам самолета-убийцы.