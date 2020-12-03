Новая инициатива лишит россиян пенсии

Эксперт заявила об угрозе лишения россиян пенсий из-за новой инициативы

Многие россияне рискуют остаться без пенсий из-за новой идеи по реформированию пенсионной системы, предложенной экспертами РАНХиГС. Об этом заявила профессор Московского юридического университета им. Кутафина, доктор юридических наук Эльвира Тучкова.

В недавнем докладе экономисты спрогнозировали значительное снижение пенсий в России с 2030 года. Чтобы этого избежать, они предложили постепенно повысить ставки взносов с 22 до 25%, а также ужесточить требование к страховому стажу, повысив его до 30 лет. Кроме того, была озвучена идея ограничить размер пенсий работающим пенсионерам, однако, по мнению авторов доклада, от нее придется отказаться как от «социально напряженной» и несущей политические риски.

Тучкова оценила предложенные экономистами идеи как «антинародные» и чреватые полным уничтожением пенсионной системы.

«Они очень опасны и могут поставить крест на всей страховой пенсионной системе», - цитирует Тучкову «АиФ».

По ее словам, повышение необходимого трудового стажа до 30 лет станет еще одним заслоном огромному числу граждан для получения пенсий, который не даст им выйти на заслуженный отдых даже при достижении недавно повышенного пенсионного возраста. Достичь 30-летнего стажа многим трудно из-за того, что в стране очень широко распространена неформальная занятость, и если в крупных городах еще можно найти официальную работу с хорошей зарплатой, то жителей маленьких населенных пунктов ждет нищенская старость. Если государство пойдет на такие меры, то это будет «социальное преступление».

«Не понимаю, как экономисты, занимающиеся социальной сферой, в приницпе могут выдвигать столь антинародные идеи, особенно во время пандемии, при нынешнем уровне бедности населения и таких низких пенсиях в 8–10 тыс., которые сегодня получают наши пенсионеры», - возмутилась Тучкова.