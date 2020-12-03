Долгострой "Капиталинвеста" подключают к коммуникациям под контролем мэра Бердска

Застройщика обязали предоставить в КБУ график платежей за технологическое подключение в срок до 11 декабря 2020 года.

Ленина, 124 подключат к наружным инженерным коммуникациям

Глава Бердска Евгений Шестернин, замглавы администрации Владимир Захаров, начальник управления градостроительства администрации Дмитрий Есиков, заместитель директора по перспективному развитию и договорной работе МУП «КБУ» Татьяна Неделько встретились с директором ООО «Капиталинвест» Андреем Кудиновым, чтобы решить вопросы, связанные с подключением наружных инженерных коммуникаций дома №124 на улице Ленина. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Итогом рабочей встречи стали решения о подготовке ООО «Капиталинвест» плана трассы до точки подключения по теплу ЦТП (возле ул. Ленина, 126) и предоставлении в МУП «КБУ» графика платежей за технологическое подключение в срок до 11 декабря 2020 года.

-Управление градостроительства администрации Бердска будет отслеживать сроки выполнения мероприятий и оказывать содействие в решении вопросов, связанных с подключением наружных инженерных коммуникаций, - заверили в мэрии.