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Нет катка на ул. Горького,1: Привет администрации

22:31 03.12.2020
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1 декабря 2019 года мы катались на катке. Сейчас его нет.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дима:
-Новость в том, что 1 декабря 2019 года мы катались на катке ул. Горького 1. Сейчас его нет, привет администрации % name% title

1 декабря каток новость привет ул. Горького
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