В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дима:
-Новость в том, что 1 декабря 2019 года мы катались на катке ул. Горького 1. Сейчас его нет, привет администрации
Нет катка на ул. Горького,1: Привет администрации
22:31 03.12.2020
1 декабря 2019 года мы катались на катке. Сейчас его нет.
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дима:
Спасибо за ваш голос
От редакции
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