Нет катка на ул. Горького,1: Привет администрации

1 декабря 2019 года мы катались на катке. Сейчас его нет.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дима:

-Новость в том, что 1 декабря 2019 года мы катались на катке ул. Горького 1. Сейчас его нет, привет администрации

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