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Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

16:50 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма "Журналист".

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Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

- написание текстов,

- посещение мероприятий и проведение интервью,

- фотосъемка,

- поиск тем.

Условия:

- На период пандемии - удаленка, после - в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

- офис в центре города,

- оборудованное рабочее место,

- ЗП оклад + гонорар,

- обучение,

- корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня,  желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем.  Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование. 

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист". 

вакансия журналист
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