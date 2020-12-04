Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 4 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

4 декабря - День заказа подарков Деду Морозу

• Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

• Международный день объятий (International Hug Day)

• День заказа подарков Деду Морозу



• День душистых носков• День угощения птиц и белок• День российской информатики• Международный день гепарда (International Cheetah Day)• День Марены• Католический день святой Варвары (Saint Barbara`s Day)• День вина «Каберне Фран» (Cabernet Franc Day)• День печенья (National Cookie Day) - США• День благодарности бармену (Bartender Appreciation Day) - США• День игрального кубика (National Dice Day) - США• День «Носите коричневую обувь» (Wear Brown Shoes Day) - США• Пятница искусственного меха (Faux Fur Friday) - США• День окружающей среды (Thai Environment Day) - Таиланд• День шахтёра - Польша• День военно-морского флота (Navy Day) - Индия• День ремесленников - Мексика• День флага - Остров Саба• День фермера - Гана• День эпоса «Манас» - Кыргызстан• День страхования - Иран• День провозглашения государства - Тонга• День Евангелия (Gospel Day) - Маршалловы острова• Именины у Александра, Марии• Введенье (Ворота зимы)

Важные даты

1707 в Москве открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение (ныне – Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).

1864 началось Иканское сражение в котором русская казачья сотня есаула Серова в одиночку противостояла 10-тысячной кокандской армии Алимкула.

1924 арест членов «Ленинградского центра».

1931 Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о том, чтобы наказать должностных лиц Амторга, «растративших 25 тыс. долларов в пользу дезертировавшего из СССР Сергея Эйзенштейна». Речь идет о финансировании фильма о мексиканской революции, который Эйзенштейн собирался снимать в Мексике.

1932 в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.

1937 на пленуме ЦК ВКП(б) глава НКВД Ежов обвиняет Бухарина и Рыкова в причастности к антисоветской организации.

1939 советское правительство отвергает предложение Финляндии начать мирные переговоры.



1946 в Москве, на «Заводе малолитражных автомобилей», выпущен первый легковой автомобиль – «Москвич-400».1948 государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Бруком и Б. И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.1976 Элизабет Тейлор в 7-й раз вышла замуж.1979 открыта станция Киевского метрополитена «Пионерская» (ныне «Лесная»).1987 Совет Министров СССР принимает постановление об ограничении прописки крымских татар в некоторых населенных пунктах Крыма и Краснодарского края.2005 обрушение бассейна «Дельфин» в городе Чусовой. Погибли 14 человек, из них 10 – дети.2010 аварийная посадка Ту-154 в Москве.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend