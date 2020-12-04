Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 декабря 2020 в России и мире

• Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
• Международный день объятий (International Hug Day)
• День заказа подарков Деду Морозу
• День угощения птиц и белок
• День российской информатики
• Международный день гепарда (International Cheetah Day)
• День Марены
• Католический день святой Варвары (Saint Barbara`s Day)
• День вина «Каберне Фран» (Cabernet Franc Day)
• День печенья (National Cookie Day) - США
• День игрального кубика (National Dice Day) - США
• День «Носите коричневую обувь» (Wear Brown Shoes Day) - США
• Пятница искусственного меха (Faux Fur Friday) - США
• День окружающей среды (Thai Environment Day) - Таиланд
• День шахтёра - Польша
• День военно-морского флота (Navy Day) - Индия
• День ремесленников - Мексика
• День фермера - Гана
• День эпоса «Манас» - Кыргызстан
• День страхования - Иран
• День провозглашения государства - Тонга
• День Евангелия (Gospel Day) - Маршалловы острова
• Именины у Александра, Марии
• Введенье (Ворота зимы)
Важные даты
1707 в Москве открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение (ныне – Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
1864 началось Иканское сражение в котором русская казачья сотня есаула Серова в одиночку противостояла 10-тысячной кокандской армии Алимкула.
1924 арест членов «Ленинградского центра».
1931 Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о том, чтобы наказать должностных лиц Амторга, «растративших 25 тыс. долларов в пользу дезертировавшего из СССР Сергея Эйзенштейна». Речь идет о финансировании фильма о мексиканской революции, который Эйзенштейн собирался снимать в Мексике.
1932 в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.
1937 на пленуме ЦК ВКП(б) глава НКВД Ежов обвиняет Бухарина и Рыкова в причастности к антисоветской организации.
1939 советское правительство отвергает предложение Финляндии начать мирные переговоры.
1948 государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Бруком и Б. И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.
1976 Элизабет Тейлор в 7-й раз вышла замуж.
1979 открыта станция Киевского метрополитена «Пионерская» (ныне «Лесная»).
1987 Совет Министров СССР принимает постановление об ограничении прописки крымских татар в некоторых населенных пунктах Крыма и Краснодарского края.
2005 обрушение бассейна «Дельфин» в городе Чусовой. Погибли 14 человек, из них 10 – дети.
2010 аварийная посадка Ту-154 в Москве.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend