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Можно ли работать в большой праздник Введение Богородицы 4 декабря 2020 года? Все запреты Великого православного дня

09:50 04.12.2020 Фото: wikimedia.org
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На Введение категорически нельзя заниматься домашними делами: убирать, гладить, шить, стирать.

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Верующие 4 декабря праздную один из 12 самых больших праздников в году - Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Сюжет: Православные обряды
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Можно ли работать в большой праздник Введение Богородицы 4 декабря 2020 года? Все запреты Великого православного дняЧто можно и что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года?Ещё 461 новостей

Верующие 4 декабря праздную один из 12 самых больших праздников в году - Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе он также называется Третья Пречистая. Как правило, в этот день уже лежал снег, а это значит, что осень окончательно ушла и наступила зима. Мы расскажем, как провести этот день правильно.

Первые упоминания о празднике Введения в храм Богородицы датированы IV столетием. В частности, в преданиях палестинских христиан говорится о том, что царица Елена построила храм в честь Введения.

По традиции Введение считается началом нового хозяйственного года. Особое внимание в этот день уделялось тому, кто первым придет в дом, считалось, что от этого зависит ждет ли счастье, или неудача. Красивый молодой человек – семья будет весь год жить в достатке и здоровье. Немощный или бедный человек – грядут болезни и финансовые трудности. Если придет пожилая женщина – это к смерти.

Чего нельзя делать

На Введение категорически нельзя заниматься домашними делами: убирать, гладить, шить, стирать. Согласно поверью, это может привести к природным катаклизмам.

Также нельзя ссориться, повышать голос, устраивать скандалы.

Кроме того сегодня нельзя давать в долг.

А еще, считается, что пожилым людям нежелательно ходить в гости и приглашать к себе.

С 4 декабря до 7 апреля нельзя работать на земле, даже если погода еще вроде бы это позволяет. В народе считают, что земля сейчас отдыхает и набирается сил.

Что можно делать

Сегодня желательно сходить на праздничную службу в храме, помолиться о здоровье близких, можно привести на литургию детей или внуков.

Несмотря на пост, сегодня можно употреблять рыбу и красное вино.

Приметы

По природным явлениям на Введение можно определить, что будет происходить в погоде

Сколько на Введение воды — столько на Юрия (6 мая) травы.

В это время уже точно должна установиться зимняя погода, так, снег, выпавший сегодня, растает уже нескоро.

Будет мороз на Введение – грядет суровая зима.

Если на Введение мягкая погода – на Святки (7-17 января) будет тепло, если 4 декабря холодно, на Святки будет так же.

Источник: interfax.by

4 декабря 2020 Введение в храм Пресвятой Богородицы запреты дня праздник приметы
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